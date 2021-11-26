ДОГОВОР ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ О КИТАЕ 1922
ДОГОВОР ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ О КИТАЕ 1922 года - формально провозгласил принцип уважения суверенитета, территориальной и административной неприкосновенности Китая.
Подписан 6 февраля представителями Бельгии, Великобритании, Италии, Китая, Нидерландов, Португалии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии, участвовавшими в работе Вашингтонской конференции 1921-1922 годов.
Договор обязал подписавшие его государства придерживаться в Китае принципа «равных возможностей» в области торговой и предпринимательской деятельности, не пытаться приобрести права и привилегии, которые могли бы нанести ущерб правам и интересам других стран - участниц договора. Договор был направлен на ликвидацию монопольных позиций Японии в Китае, которых она добилась во время Первой мировой войны, и на создание единого фронта держав для противодействия назревающей в Китае революции.