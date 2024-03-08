РУЗВЕЛЬТ, ФРАНКЛИН ДЕЛАНО

Ру́звельт ( англ. Roosevelt) , Франклин Делано (30.01.1882, Гайд-Парк, шт. Нью-Йорк — 12.04.1945, Уорм-Спрингс, шт. Джорджия). 32-й президент США (4 марта 1933 — 12 апреля 1945). Из богатой нью-йоркской семьи. Пятиюродный брат Т. Рузвельта . Окончил Гарвард (1903), учился праву в Колумбийском университете, с 1908 работал в нью-йоркском юридическом бюро. 17 марта 1905 женился на племяннице Т. Рузвельта Элеоноре Рузвельт (1884–1962), ставшей важным помощником в его политической карьере. 1 января 1911 — 17 марта 1913 — член Сената штата Нью-Йорк. 17 марта 1913 — 26 августа 1920 — заместитель военно-морского министра (назначен В. Вильсоном , чью президентскую кандидатуру поддержал, в отличие от большинства нью-йоркских демократов). В 1920 выступил кандидатом в вице-президенты США в неудачной кампании Демократической партии.

В августе 1921 заболел полиомиелитом и до конца жизни остался парализованным ниже поясницы; при поддержке жены решил не уходить из политической жизни. 1 января 1929 — 1 января 1933 — губернатор штата Нью-Йорк. С началом в октябре 1929 Великой депрессии (см. Экономические кризисы ) убедил принять меры поддержки фермеров и безработных.

На выборы 1932 шел с программой Нового курса (New Deal) и уверенно победил Г. Гувера (57,4 % голосов избирателей и 472 выборщиков против 39,6 % и 59), обеспечив также демократическое большинство в Палате представителей и Сенате. Переизбран в 1936 c еще более убедительным результатом (60,8 % голосов избирателей и 523 выборщика против 36,5 % и 8 у кандидата-республиканца), в 1940 (54,7 % и 449 против 44,8 % и 82; пошел на не принятый в США третий срок из-за начала Второй мировой вой­ны — юридический запрет на третий срок действует с 27 февраля 1951) и 1944 (53,4 % и 432 против 45,9 % и 99).

Индекс промышленного производства на 1 марта 1933 составил 54,2 % от показателя 1929, около четверти трудящихся остались без работы, рушилась, из-за сохранения золотого стандарта и тезаврации денег, банковская система. В первые сто дней у власти Р. приняты законы о реструктуризации банков и страховании вкладов, сельскохозяйственных субсидиях в обмен на ограничение производства падающей в цене продукции, программах общественных работ, был отменен золотой стандарт. В 1935–1936 введены социальное страхование (пенсии по возрасту), вспомоществование (пособия по безработице, матерям-одиночкам), укреплены права профсоюзов. Безработица не опускалась ниже 14,3 % (1937; с учетом общественных работ: 9,1 %), а индекс промышленного производства слегка превысил показатель 1929 только в 1937 и вновь, уже заметнее, в 1940. В 1938, вслед за ужесточением курса Федеральной резервной системы, наступил экономический спад, преодоленный финансовыми вливаниями 1939–1940. Сбалансированный бюджет (распространенные взгляды о следовании Нового курса идеям Дж. М. Кейнса ошибочны), видимо, задерживал преодоление кризиса. Возрождение общественных ожиданий, преодоление дефляции заложили основы оздоровления народного хозяйства, которое окончательно перешло к росту только во Вторую мировую вой­ну 1939–1945 (см. в статье Соединенные Штаты Америки ).

11 января 1945 Р. предложил Экономический билль о правах: право на работу, достойный доход, жилье, медицинское обслуживание, образование, социальное страхование, свободу от монополий; билль выразил новую идею государства всеобщего благоденствия (Welfare State; см. также Неокейнсианство ).

Во внешней политике Р. был интернационалистом — сторонником участия США в мировой политике. Борьба с изоляционистами в 1939–1940 завершилась принятием закона о ленд-лизе (11 марта 1941), подписанием вместе с У. Черчиллем Атлантической хартии (14 августа 1941). После японской атаки на военно-морскую базу Пирл-Харбор 7 декабря 1941 США вступили во Вторую мировую вой­ну. Р. считал, что возвращение США к политическому и экономическому изоляционизму создаст угрозу нового экономического кризиса и новой вой­ны. Так были заложены основы новой роли США как одной из опор миропорядка.

Соч. : The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt / Comp. by S. I. Rosenman. 13 vols. New York, 1938–1950; Беседы у камина / Пер. А. Б. Шаракшанэ, комм. Ю. Н. Рогулева. М., 2003 (и др. изд.).

Лит. : Freidel F. Franklin D. Roosevelt. 5 vols. Boston, 1952–1974; Leuchtenberg W. E. Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932–1940. New York, 1963; Мальков В. Л. «Новый курс» в США: социальные движения и социальная политика. М., 1973; Его же . Франклин Рузвельт: проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988; Kennedy D. M. Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945. New York, 1999; McJimsey G. The Presidency of Franklin Delano Roosevelt. Lawrence (Ks.), 2000; A Companion to Franklin D. Roosevelt / Ed. by W. D. Pederson. Malden (Ma.), 2011; Чернявский Г. И. Франклин Рузвельт. М., 2012; Dallek R. Franklin D. Roose­velt: A Political Life. New York, 2017. А. А. Исэров .