РУЗВЕЛЬТ Франклин Делано

Государственный деятель Соединенных Штатов Америки, президент США.

Родился в одной из старейших американских семей (среди родственников был 26-й президент США Теодор Рузвельт), имеющей связи среди американской экономической и политической элиты. Ф. Рузвельт получил хорошее домашнее образование, затем окончил Гарвардский университет. Работал младшим клерком в одной из юридических контор. В нач. 1910 г., получив предложение баллотироваться в законодательное собрание штата Нью-Йорк от Демократической партии, занялся политикой. В 1912 г. обеспечил поддержку своих сторонников кандидату в президенты В. Вильсону. Став президентом, Вильсон назначил Рузвельта заместителем морского министра. Довольно скоро Рузвельт добился признания своих коллег-профессионалов. В том, что американский флот достаточно хорошо подготовился к 1-й мировой войне, была немалая заслуга Ф. Рузвельта. Он выезжал на фронт, встречался с видными политическими деятелями, в т. ч. и с У. Черчиллем, принял участие в Парижской мирной конференции. После поражения демократов на выборах 1920 г. Рузвельт отошел от большой политики. Ему был предложен пост в крупной финансовой фирме. Помимо денег, новая работа давала возможность укрепить связи с крупными финансистами США. В 1921 г. Рузвельт заболел полиомиелитом, который привел к параличу обеих ног. Но несмотря на привязанность к инвалидному креслу, он продолжал активную деятельность. В 1928 г. Рузвельт, благодаря своей сбалансированной программе и прекрасным ораторским способностям, победил на губернаторских выборах в штате Нью-Йорк. В условиях разразившегося в Америке в 1929 г. экономического кризиса он создал в штате временную чрезвычайную администрацию по оказанию помощи, провел ряд мер по поддержке малоимущих американцев. У губернатора зрела мысль о необходимости проведения в стране крупных реформ. Вокруг него стали объединяться наиболее дальновидные деятели Америки. Так была сформулирована идея «нового курса», с которой Рузвельт победил на президентских выборах в ноябре 1932 г. Президент Ф. Д. Рузвельт инициировал ряд социально-экономических преобразований: для безработной молодежи и ветеранов были организованы трудовые лагеря, в которых те выполняли общественные работы на благо страны; для защиты фермерства был принят закон о регулировании производства сельхозпродукции; были приняты законы о трудовых отношениях, социальном страховании, о минимуме заработной платы, максимальном продолжении рабочей недели и др. Президент был активным сторонником усиления роли государства во всех жизненно важных сферах. В области внешней политики Рузвельт пошел на дипломатическое признание СССР, которое состоялось уже в 1933 г. В годы второго срока пребывания Рузвельта в Белом доме развитие международной ситуации требовало еще большего внимания к проблемам внешней политики. К началу 2-й мировой войны авторитет Рузвельта как президента был высок уже не только в США, но и за рубежом. Однако в сентябре 1939 г. Соединенные Штаты еще не были готовы напрямую вмешаться в европейские события, и страна заявила о своем нейтралитете. Ход событий в Европе, капитуляция Франции и тяжелейшее положение Великобритании заставили Рузвельта действовать более активно. В кон. 1940 г., когда Лондон оказался не в состоянии расплачиваться с американцами наличными деньгами, Рузвельт удовлетворил просьбу Черчилля и стал поставлять вооружение англичанам взаймы или в аренду по принципу ленд-лиза. После вероломного нападения Германии на СССР, руководствуясь теми же соображениями о поддержке всех сил, борющихся с Гитлером, Рузвельт выступил с заявлением о необходимости распространения принципа ленд-лиза и на торговлю с СССР. В конце июля-начале августа 1941 г. Москву посетил его личный представитель Г. Гопкинс, который, вернувшись, рассказал президенту о решимости советского народа до конца сражаться за свою независимость. В конце сентябряначале октября в ходе трехсторонней конференции в Москве с И. В. Сталиным встретился еще один доверенный человек Рузвельта — А. Гарриман. На этих переговорах были приняты решения о начале программы поставок в СССР вооружения, стратегического сырья и продовольствия. Во 2-ю мировую войну Соединенные Штаты вступили после нападения японцев на американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайских островах 7 декабря 1941 г. Уже 11 декабря США объявили войну Японии и ее союзникам — Германии и Италии. В годы войны Рузвельт проявил себя не только как выдающийся организатор, но и дальновидный дипломат, который внес крупный вклад в создание и укрепление Антигитлеровской коалиции. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между СССР и США, Рузвельт оказался верным союзником Москвы в борьбе с нацизмом и до конца своих дней был глубоко убежден, что два великих народа при всех различиях в социальном устройстве их государств смогут эффективно сотрудничать не только в военное, но и в мирное время. Рузвельт, например, не соглашался с британским премьер-министром У. Черчиллем в его стремлении затянуть открытие Второго фронта в Западной Европе, выступал против его призывов высадить десант в «мягком подбрюшье Европы» — на Балканах, чтобы не допустить туда первыми русских. В переписке с Черчиллем Рузвельт подчеркивал, что способен плодотворно вести дела со Сталиным и может делать это лучше, чем весь его Государственный департамент или британское министерство иностранных дел. Курса на сотрудничество с СССР американский президент твердо придерживался и когда возглавлял делегацию Соединенных Штатов в ноябре-декабре 1943 г. в Тегеране, и в феврале 1945 г. в Ялте. На Тегеранской конференции Рузвельт впервые встретился с советским лидером. Личное общение руководителей трех ведущих государств Антигитлеровской коалиции — Сталина, Рузвельта и Черчилля — во многом способствовало скорейшему принятию решения о сроках открытия Второго фронта во Франции. В свою очередь Сталин заявил о возможности советской помощи США и Великобритании в войне против Японии после окончания боевых действий в Европе. На конференцию «Большой тройки» в Ялте Рузвельт приехал уже тяжело больным человеком. Однако он сохранял удивительную работоспособность, досконально вникая в суть всех обсуждавшихся вопросов. Именно на этих конференциях глав государств Антигитлеровской коалиции были не только скоординированы планы по окончательному разгрому общего врага, но и разработаны принципы послевоенного международного сотрудничества. В конце марта 1945 г. больной и до предела измотанный Рузвельт отправился отдохнуть и немного подлечиться на минеральных источниках. Он намеревался вскоре вернуться в столицу, а затем принять участие в открытии заседаний Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Но за несколько недель до победы над Германией у Рузвельта произошло кровоизлияние в мозг, и его сердце остановилось. Смерть президента США стала тяжелым ударом не только для американцев, но и для всех народов, входивших в Антигитлеровскую коалицию.