«Пора валить из америкашки». К годовщине отрицательного показателя миграции в США 28 апреля 1930 года из США выехало больше людей, чем въехало. Впервые в истории. На чтение: 2 минуты

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28 апреля 1930 года из США выехало больше людей, чем въехало. Впервые в истории.

По данным Bloomberg, Россия продолжает оставаться одной из самых привлекательных стран в мире для мигрантов. Это несколько непривычно слышать сторонникам и популяризаторам настроений «пора валить», но вряд ли даже они рискнут спорить со столь авторитетным источником. С другой стороны эксперты, опрошенные агентством, предупреждают, что к 2020 году Россия может столкнуться с проблемой оттока мигрантов, что негативно скажется на ее экономике.

Сегодня, когда мы справляем 87-ю годовщину похожей проблемы, стоявшей в своё время перед США, стоит поговорить о том, что рецепты в подобных случаях универсальны.

Понаехали!

США – это страна мигрантов, она ею была и остаётся. Около 40 млн из примерно 320 млн населения США (2015) родились за пределами страны. Между тем, этот высокий показатель когда-то был ещё выше. В начале XX века доля «понаехавших» составляла до 15% – только в первое десятилетие века в США въехали 9 млн человек. Для понимания, что же влекло их всех в Америку, следует сказать всего два слова: индустриализации и урбанизация. Этот треугольник (иммиграция как раз третья сторона) и создал США такими, какими мы их знаем, причём процессы дополняли друг друга. Мигранты приехали? Им нужны дома и работа. Есть работа и дома – приехали мигранты.

Большой старт этому процессу дало окончание Гражданской войны , после которой североамериканские элиты получили возможность развивать государство как индустриальную державу. К чему это привело?

Вот, скажем, Эндрю Карнеги, более известный своими бородатыми советами «как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей». Однако более важно, что Карнеги был одним из первых, кто применил метод вертикальной интеграции и создал металлургический холдинг (добыча руды и угля, производство кокса, транспортировка собственным водным и железнодорожным транспортом к своим же сталелитейным заводам). Один Карнеги к 1900 году производил больше стали, чем вся Британия. И таких Карнеги (в США их называли «бароны-разбойники») насчитывался десяток только самых крупных Логично, что даже при максимальном использовании труда машин, Америке требовались сотни тысяч рабочих.

Этот водоворот исправно втягивал мигрантов примерно до конца 1910-х, чему способствовала Первая мировая война (военные заказы, дефицит рабочих рук из-за призыва). Но уже с 1917 года в США начинают ограничивать въезд. Причём не параноидально, как в XIX веке (тогда католиков-переселенцев подозревали в том, что они агенты папы римского и готовят переворот), а с толком: ввели ценз грамотности, запретили въезд социалистам. До 1924 года в США приняли ещё три акта, ограничивающих миграцию.

Почему водоворот перестал работать? Экстенсивная индустриализация к тому времени окончилась, война завершилась, солдаты вернулись домой и на биржу труда. Кроме того сами мигранты, въехавшие в Америку на протяжении последних 40-50 лет, обзаводились детьми.

Великая депрессия и вовсе показала, что может повернуть этот процесс вспять. К 1933 году количество въезжающих сократилось до 23 тыс. в год, а в 1930-м суточная разница между эмигрантами и иммигрантами впервые за всю историю США стала отрицательной.

Переезжали даже в СССР. Только по официальной американской статистике, в начале 1930-х в Союз перебрались 6-10 тыс. специалистов. Есть мнение, что их было больше – часть ехала по туристическим визам. К тому же «Амторг» в ответ на предложение работы в СССР получил около 100 тыс. откликов. Впрочем, в основном, конечно, мигранты возвращались в Европу, либо перебирались в Канаду или Австралию.

Пора полистать американские методички

Интернет-мем «пора валить» достаточно известен. По большому счёту, известен он последние пару тысяч лет – как кардинальный метод решения неразрешимых в рамках популяции проблем, связанных со скоростью роста популяции при стабильном или уменьшающемся уровне пищи/социальных благ. Однако интернет-мемом он стал только в последние годы. Мемы вообще имеют одно довольно любопытное свойство: за счёт утрирования передавать или характеризовать реальность довольно точно, хотя и упуская некоторые, порой очень важные подробности. «Пора валить» отчего-то делит все страны мира на две группы: те, куда валят и те, откуда. Пообщавшись с некоторыми адептами чемоданных настроений, и вовсе можно узнать, что это неизменные группы стран. Между тем, как выясняется, даже из благословенных Штатов в своё время граждане уматывали тысячами. Да и до сих пор уезжают, иначе бы не было в российском телевизоре Тима Кирби, а на Youtube – фермера Джастаса Уолкера.

«Пора валить» отечественного разлива – один из продуктов распада СССР, когда вопрос эмиграции отвечал большей частью на мировоззренческие вопросы. К тому же «поравалисты» уезжают не «куда», а «откуда», что и вовсе является сильно постаревшей формой детского «вот умру, тогда заплачете».

Между тем специалисты указывают, что Россия и США сегодня – крупнейшие миграционные центры мира. В России сегодня живёт 12,3 млн человек, родившихся за её пределами (каждый 12-й, а не каждый 8-й, как в США, но разница не столь велика). Да, они приехали не из Европ с Америками, а преимущественно из бывших союзных республик. Ну, так что ж? Америка с Европой – это тоже одно цивилизационное пространство, да и почему приехавший в Россию мигрант из Европы должен считаться более «правильным» мигрантом, чем, скажем, из Казахстана? Едут, вот что главное.

Всегда наступает момент, когда это самое «едут» хочется регулировать. Не запретить, нет. Но, скажем, вместо сотни тысяч разнорабочих получить 10 тысяч квалифицированных рабочих. Россия уже вплотную подошла к такому пределу: с одной только Украины уже несколько лет «эвакуируют» атомщиков, авиастроителей, а теперь уже и работников химических предприятий (с реверсным газом заводы по производству минеральных удобрений один за другим остановились, а их на Украине 6). А значит уже нужно браться за новый порядок организации трудовой миграции. Скажем, работать по заявкам предприятий, максимально упрощая (или даже создав особый режим) натурализацию квалифицированных рабочих. В России до сих пор вопрос миграции рассматривается через призму ведомства, к которому ФМС относится (МВД). Тогда как уже давно, хотя бы частично, этими вопросами должно заниматься Минэкономики и даже отраслевые ассоциации.

В остальном же история США показала, как урбанизация, миграция и индустриализация могут усиливать действие друг друга.