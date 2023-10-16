10 класс | Всеобщая история

Веймарская республика: опыт одной незавершенной демократии

Мёллер Х.

Первая немецкая республика, возникшая в 1918 г. по окончании Первой мировой войны, с самого начала развивалась не под счастливой звездой. Опыт поражения и жёсткие условия Версальского мирного договора стали для неё тяжёлым бременем. Лево- и праворадикальные движения, инфляция и безработица подрывали доверие к демократическому государству. Хорст Мёллер в своём ставшем уже классическим исследовании ярко и наглядно отображает политику, общественную жизнь, экономику и — в новых главах — культуру Веймарской республики. Он показывает, что ожидания, связанные с новым государством, были чересчур завышены; и все же у молодой, неокрепшей демократии свершений оказалось значительно больше, чем следовало ожидать от неё в этих тяжелейших условиях.