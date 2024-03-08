СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСЛАНДИИ

Социáл-демократическая пáртия Ис­лáн­дии (СДПИ; исл. Aþýðuflokkurinn) — основана в 1916 как политический представитель исландских профсоюзов. В 1920–1934 — небольшая парламентская партия. В 1930 левое крыло партии отделилось и сформировало Коммунистическую партию Исландии, в 1926–1940 — член Трудового и Социалистического Интернационала . Трижды возглавляла правительство Исландии: 1947–1949 (С. Й. Стефанссон), 1958–1959 (Э. Йонссон), 1979–1980 (Б. С. Грёндаль). На выборах 1978 получила 22 % голосов (лучший результат). В 1991–1995 входила в правительственную коалицию с Партией независимости. В 2000 СДПИ преобразована в Социал-демократический альянс, в который вошли также Народный альянс, партия Национального пробуждения и Женский список. В парламенте Исландии занимает 6 мест (2022).

Лит. : Magnusson M. S. Iceland in Transition: Labour and Socio-economic change before 1940. Lund, 1985; Хьяульмарссон Й. История Исландии. 2003; https://flokkurfolksins.is. Л. А. Садова.