Партии добровольных карателей. К годовщине Берлинской народной республики Партии добровольных карателей. К годовщине Берлинской народной республики На чтение: 2 минуты

5 января 1919 года в Берлине началось восстание спартакистов, подавленное «кровавой собакой Носке» и тогдашними германскими добробатами.

Примерно 2,5 месяца назад экс-комбат украинского добровольческого батальона «Азов» Билецкий объявил о создании партии «Национальный корпус» на основе своей парамилитарной организации. Почему мы вспомнили об этом только теперь? Во-первых, это пока первый и единственный пример организованного похода во власть представителей не просто радикальных, а военизированных группировок. Во-вторых, аккурат 1 января в Киеве состоялось очередное факельное шествие ко дню рождения Бандеры, о котором в СМИ говорится, что его «охраняли 700 правоохранителей, из которых – 250 военнослужащих Нацгвардии». В-третьих, боевики добробатов были в числе тех, кто подавлял оппозиционные выступления 2014 года. Бойня 2 мая в Одессе – на их совести.

Сегодня, когда мы справляем 98-ю годовщину начала восстания спартакистов, на подавление которых были брошены тогдашние германские добробаты, стоит поговорить о том, что насилие обычно возвращается к тем, кто думает, что такие структуры можно только поматросить, а потом распустить.

Не только мы советские

...Само словосочетание «советская республика» настолько прочно утвердилось за национальными частями исторической России, объединившимися по окончании Гражданской войны (обозначив тем самым процесс её восстановления), что давно воспринимается только и исключительно как наша история. Между тем, советская республика – форма государственного устройства, и её «приватизация» – примерно то же самое, что признать конституционную монархию, скажем, исключительно нидерландской или британской формой правления.

Это к тому, что довольно длинном перечне существовавших хотя бы и несколько дней советских республик встречаются Эльзасская, Баварская, Словацкая, Персидская, вся Прибалтика (1918-1920 годов) и даже советская республика графства Лимерик (Ирландия). И это только те, которые успели провозгласить. Той же Берлинской советской республики в истории нет лишь по воле случая.

А могла она появиться как следствие ноябрьской революции в Германии, вернее, одного из кризисов этой революции, приведшего к восстанию в Берлине.

От революции к восстанию

Своё название оно получило от Союза Спартака – это такие немецкие большевики, возглавляемые Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. До лета 1914 года они входили в Социал-демократическую партию Германии, однако вышли из неё после того, как партия поддержала военные кредиты в парламенте – спартакисты, как и Ленин, выступали против войны: она ведётся в интересах капитала, а тяготы ложатся на рабочий класс и крестьянство.

После ноябрьской революции новое правительство было образовано коалицией СДПГ и Независимой СДПГ, к которой в виде автономной ячейки примкнул и Союз Спартака. НСДПГ получила три места в правительстве, а также пост шефа полиции (полицей-президента) Берлина. Однако коалиция продержалась около полутора месяцев. Причина – революционный бардак, вернее несколько событий, давших гремучую смесь.

Вначале коалиционное правительство пережило попытку военного переворота (6 декабря 1918 года). Чтобы не допустить новых попыток, правительство пригласило в Берлин 600 революционных матросов. В Германии они тоже были: собственно, Кильское восстание (ноябрь 1918-го) было одним из событий, предваривших революцию в Германии. Моряки отказались подчиняться назначенному правительством командующему и перешли под контроль НСДПГ.

Ситуация получилась двусмысленная: вроде правительство одно, но реальная военная сила исполняет приказы лишь одной его части. Всё это – спустя неделю-полторы после провала путча. Логично, что СДПГ попыталось отправить моряков обратно. Но те потребовали выплаты жалования за отработанные дни. Спор перерос в конфликт – у революционных матросов это быстро – и вот уже Союз народных уполномоченных (то самое коалиционное правительство) сидит под арестом в имперской канцелярии, захваченной матросами.

Главе правительства Эберту удалось вызвать на помощь войска, и на Рождество в Берлине шли бои. Правительство освободили, убитых похоронили, члены НСДПГ 29 декабря вышли из правительства, а Союз Спартака – из НСДПГ, образовав Компартию Германии. Не только из-за рождественских событий, но и чтобы отстаивать курс на советизацию Германии.

Спартакисты и фрайкор

Январские события стали продолжением декабрьских. 4 января правительство отправило в отставку Эйхгорна – того самого шефа полиции Берлина, обвинив его в бездействии. Это спровоцировало 150-тысячную забастовку, были захвачены редакции ряда газет.

Однако поражение восстания предопределили их лидеры. В частности, Роза Люксембург, горячо оспаривавшая принцип партийного централизма, которого придерживался Ленин. Проще говоря, в нужный момент у спартакистов не оказалось решительных лидеров и чёткого плана действий – после лозунга о свержении правительства левое крыло НСДПГ и КПГ вступили с ним в переговоры. А в это время военный министр Густав Носке подтянул к Берлину войска.

О них стоит сказать пару слов отдельно. Формально это были не армейские части, а так называемые фрайкоры – добровольческие подразделения. Наиболее близкий современный аналог, пожалуй, – украинские добробаты. Фрайкоры создавались большей частью из ветеранов (в капитулировавшей Германии сотни тысяч мужиков, вчера державших в руках оружие, сидели без дела) и сыграли затем немалую роль в становлении национал-социализма. Вдвойне примечательно, что в начале 1919 года, когда Веймарская республика ещё даже не была провозглашена, отряды фрайкора расправлялись с одними социалистами по просьбе других.

Мавр сделал своё дело и... потом вернулся

11-12 января с восстанием было покончено, однако боевики фрайкоров ещё несколько дней отлавливали его лидеров. Либкнехта и Люксембург после непродолжительного допроса и пыток убили. Одного из участников убийства – Отто Рунге – потом даже за это судили, но приговорили всего к двум годам заключения. А ходатайствовал о смягчении приговора ему Вильгельм Канарис – будущий начальник абвера, а в 1919-м – адъютант Густава Носке. Но это потом, а сперва фрайкоры подавили советские республики Бремена (февраль 1919) и Баварии (май 1919), а также провели зачистки ещё в ряде городов.

Кстати, пока всё внимание было приковано к забастовке в Берлине, в Мюнхене без особого шума возникла Немецкая рабочая партия. Та самая, которая нам известна как НСДАП. После того, как в 1921 году фрайкоры были распущены, их боевики, занимавшиеся в 1919-1921 годах полицейско-карательным ремеслом, подались в правые партии. Так что, по иронии судьбы, СДПГ сама помогла натаскать и подготовить будущих штурмовиков.

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Эта довольно длинная и запутанная история учит нас тому, что не всегда следует считать фашистским/националистическим правительство, которое пользуется услугами таких вот военизированных организаций. Боевики фрайкора были легализованы в системе власти, но не являлись частью этой власти. А использовались ею лишь до тех пор, пока в СДПГ не почувствовали себя в безопасности.

Только вот какая штука – рано они это почувствовали.

...Добробаты, фрайкор, партии на основе боевиков. Истории иной раз свойственно делать петлю и повторяться. Обычно – по заслугам. Если украинскому правительству и стоит опасаться за свою шкуру, то совсем не со стороны восточных границ. А от чумы, которую оно же само и вынянчило.