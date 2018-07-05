Краткий курс истории. Клара Цеткин 5 июля 1857 года родилась Клара Цеткин, один из основателей Коммунистической партии Германии, борец за права женщин. Интерес к политике Родиной Клары Эйснер (Цеткин по мужу) является саксонский городок Видерау. Ее родители были учителями. В Лейпциге она получила образование, окончив педагогический пансион. Здесь она познакомилась с русскими студентами-эмигрантами, которые оказали большое влияние на ее взгляды. Будущий муж Клары Осип Цеткин тоже был среди них. Новые, революционные идеи стали ей интересны, и она начала втягиваться в это движение, а чуть позднее – и в женское. В 1878 году она – член Социалистической рабочей партии (позднее – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). В... На чтение: 1 минута

5 июля 1857 года родилась Клара Цеткин, один из основателей Коммунистической партии Германии, борец за права женщин.

Интерес к политике

Родиной Клары Эйснер (Цеткин по мужу) является саксонский городок Видерау. Ее родители были учителями. В Лейпциге она получила образование, окончив педагогический пансион. Здесь она познакомилась с русскими студентами-эмигрантами, которые оказали большое влияние на ее взгляды. Будущий муж Клары Осип Цеткин тоже был среди них. Новые, революционные идеи стали ей интересны, и она начала втягиваться в это движение, а чуть позднее – и в женское. В 1878 году она – член Социалистической рабочей партии (позднее – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). В 1881 году начались гонения на социалистов, и Клара вместе с семьей покинула родину и выехала в Цюрих, в 1882 году Цеткины переселились в Париж.

Клара Цеткин с сыновьями

За равноправие

Клара – участник создания Второго Интернационала. К первому собранию она подготовила доклад о положении женщин и о том, как они могут участвовать в борьбе за свои права. Возвращение в Германию произошло только через девять лет, когда закон о запрете социалистов был отменен. Она вместе со своими друзьями работала в СДПГ и боролась с реформистами. Со своей подругой Розой Люксембург она активно боролась за улучшение положения женщин. Более 25 лет Клара возглавляла газету для женщин «Равенство» и добилась того, что немецкое женское движение стало самым авторитетным в Европе. В 1910 году в Копенгагене собрались представители различных социалистических женских организаций. В своем докладе, наряду с политическими вопросами, Клара Цеткин высказала идею учредить специальный день борьбы женщин за свои права. Ее поддержали многие участницы собрания. Этим днем стало 8 марта. Первая мировая война активизировала работу немецких социалистов. Вместе со своими соратниками (Карл Либкнехт и Роза Люксембург) Клара резко выступила за окончание войны и организовала антивоенную конференцию в Берлине. Власти Германии неоднократно подвергали Клару арестам за антимилитаристские выступления.

Клара Цеткин и Роза Люксембург

Борец с фашизмом

Война внесла раскол в ряды СДПГ, и часть социалистов, среди которых была Клара, приступили к созданию новой организации – Коммунистической партии Германии (основана в конце декабря 1918 года). Клара Цеткин поддерживала добрые отношения с В. И. Лениным и Н. К. Крупской. В 1920 году она впервые посетила Советскую Россию, и здесь Ленин дал интервью для ее газеты «Женский вопрос». В 1919 году в Германии была образована Веймарская республика . Клара Цеткин – бессменный делегат в рейхстаге от партии коммунистов и член ЦК КПГ. Она продолжила работать в Исполкоме Коминтерна и возглавила Международный женский секретариат. Клара Цеткин всегда была ярым борцом против фашизма и НСДАП. Работая в рейхстаге, она призывала противостоять нацизму всеми доступными средствами. Придя к власти, нацисты запретили левые партии, и они перешли на нелегальное положение. Клара была вынуждена переехать в Советский Союз. 20 июня 1933 года она скончалась. Ее прах покоится у Кремлевской стены.

Почтовая марка СССР, 1957 г.