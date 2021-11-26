ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1923

Об об­ме­не на­се­ле­ни­ем. Под­пи­са­на 30 января на Ло­занн­ской кон­фе­рен­ции 1922–23.

Пре­ду­смат­ри­ва­ла об­мен гре­ков – под­дан­ных Тур­ции на ту­рок – под­дан­ных Гре­ции. Г.-т. к. со­дер­жа­ла ряд пунк­тов о по­ряд­ке ли­к­ви­да­ции иму­ще­ст­ва лиц, под­ле­жа­щих об­ме­ну, а так­же ре­ше­ние о соз­да­нии сме­шан­ной ко­мис­сии из греч., тур. и ней­траль­ных пред­ста­ви­те­лей для кон­тро­ля над вы­пол­не­ни­ем дан­ной кон­вен­ции. Пер­вое со­гла­ше­ние та­ко­го ро­да, реа­ли­за­ции ко­то­ро­го по­ме­ша­ла 1-я ми­ро­вая вой­на , бы­ло под­пи­са­но в ию­не – ию­ле 1914 (пре­ду­смат­ри­ва­ло об­мен гре­ков Из­мир­ско­го р-на на ту­рок Ма­ке­до­нии). Этот во­прос был вновь под­нят во вре­мя гре­ко-ту­рец­кой вой­ны 1919–22. На кон­фе­рен­ции в Ло­зан­не тур­ки по­тре­бо­ва­ли об­ме­на всех гре­ков Тур­ции на всех ту­рок Гре­ции. По­сле дол­гих пере­го­во­ров кон­фе­рен­ция под­дер­жа­ла об­мен всех гре­ков – гра­ж­дан Тур­ции, ис­клю­чая стам­буль­ских, на всех ту­рок – гра­ж­дан Гре­ции, кро­ме за­пад­ноф­ра­кий­ских. Об­щее ко­ли­че­ст­во на­се­ле­ния, об­ме­нян­но­го на ос­но­ве Г.-т. к., со­ста­ви­ло ок. 1400 тыс. гре­ков и ок. 400 тыс. ту­рок. По­сле это­го в Тур­ции ос­та­лось ещё ок. 100 тыс. гре­ков. 9.12.1933 бы­ло под­пи­са­но гре­ко-тур. со­гла­ше­ние о ли­к­ви­да­ции в 9-ме­сяч­ный срок сме­шан­ной ко­мис­сии по об­ме­ну в свя­зи с за­вер­ше­ни­ем её ра­бо­ты.

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