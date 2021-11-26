ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1923
Об обмене населением. Подписана 30 января на Лозаннской конференции 1922–23.
Предусматривала обмен греков – подданных Турции на турок – подданных Греции. Г.-т. к. содержала ряд пунктов о порядке ликвидации имущества лиц, подлежащих обмену, а также решение о создании смешанной комиссии из греч., тур. и нейтральных представителей для контроля над выполнением данной конвенции. Первое соглашение такого рода, реализации которого помешала 1-я мировая война, было подписано в июне – июле 1914 (предусматривало обмен греков Измирского р-на на турок Македонии). Этот вопрос был вновь поднят во время греко-турецкой войны 1919–22. На конференции в Лозанне турки потребовали обмена всех греков Турции на всех турок Греции. После долгих переговоров конференция поддержала обмен всех греков – граждан Турции, исключая стамбульских, на всех турок – граждан Греции, кроме западнофракийских. Общее количество населения, обменянного на основе Г.-т. к., составило ок. 1400 тыс. греков и ок. 400 тыс. турок. После этого в Турции осталось ещё ок. 100 тыс. греков. 9.12.1933 было подписано греко-тур. соглашение о ликвидации в 9-месячный срок смешанной комиссии по обмену в связи с завершением её работы.