10 класс | Всеобщая история

Чан Кайши

Панцов А.

Чан Кайши (1887—1975), почти полстолетия находившийся во главе Китайской Республики, и по сей день представляется личностью таинственной. Его бурная революционная, дипломатическая и личная жизнь оставалась за рамками демонстративно тенденциозных изданий. Александр Панцов, известный китаевед, доктор исторических наук, профессор, автор биографий Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина («ЖЗЛ»), получивших высокую оценку и в России, и за рубежом, впервые предпринял широкомасштабное жизнеописание этого выдающегося политического и военного деятеля XX века. Новая книга Панцова — основанная на ранее недоступных материалах из архивов России, Китая, Тайваня, США, а также на неопубликованных дневниках Чан Кайши, документах из хранилищ Института Гувера (США), тайваньской Академии истории, ЦИК Гоминьдана, ЦК КПСС, ЦРУ — раскрывает феномен загадочного вождя китайских националистов. Человека, который превратил Китай из полуколонии в мировую державу, но проиграл борьбу за власть в материковом Китае Мао Цзэдуну. Несомненный интерес представляют, и дипломатические баталии Чан Кайши на грани детектива с главами ведущих мировых держав — Сталиным, Рузвельтом, Трумэном, Эйзенхауэром, Кеннеди, Никсоном, и особенности повседневной жизни китайского народа. Книга предназначена самому широкому кругу читателей.