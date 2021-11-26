ЗАГЛУЛЬ Саад ибн Ибрахим
Египетский государственный и политический деятель.
Из семьи сельского старосты (омды). Образование получил в богословском ун-те аль-Азхар и юридич. колледже. Занимал посты мин. образования (1906–10) и мин. юстиции (1910–12) Египта, находившегося под брит. управлением; в 1913 избран вице-пред. Законодат. собрания. В 1918 З. выдвинул требование предоставления Египту полной независимости и стал одним из инициаторов формирования егип. делегации, которая должна была представлять интересы страны на послевоенных междунар. конференциях. Эта делегация стала ядром партии Вафд, которую возглавил З. Арест и высылка из страны З. и др. руководителей егип. делегации (март 1919) послужили сигналом к первому из Египетских восстаний 1919,1921. После освобождения из-под ареста в апр. 1919 З. возглавил делегацию Египта на Парижской мирной конференции 1919–20. Отказ З. прекратить политич. деятельность был использован брит. властями для его повторного ареста и высылки из страны (дек. 1921 – апр. 1923). Вернувшись на родину, З. принял участие в парламентских выборах. Победа на них Вафда позволила З. в янв. 1924 сформировать первое нац. правительство Египта. Во главе правительства З. добивался предоставления Египту реальной независимости и требовал вывода брит. войск. В результате обострения егип.-брит. отношений в связи с убийством генерал-губернатора Судана и команд. егип. армией ген. Ли Стэка З. был вынужден выйти в отставку (нояб. 1924). После новых выборов в парламент (май 1926), принесших Вафду решительную победу, З. занял пост пред. Палаты депутатов, который сохранял до конца жизни.
Сочинения:
Асар заим Саад Заглуль. Каир, 1927 (на араб. яз.).
Автор статьи: С. А. Кириллина.