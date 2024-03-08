СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ЧИЛИ

Социалисти́ческая респýблика в Чи́ли — кратковременно существовавшее государство на территории Чили. Провозглашено в результате переворота 4 июня 1932, приведшего к власти союз военных и социалистов (различные мелкие группы, объединившиеся в Социалистическую партию только в 1933). Военных возглавляли Карлос Давила, придерживавшийся профашистских взглядов, и командующий ВВС Мармадуке Грове, сторонник левых, затем ставший лидером социалистов. Было создано «социалистическое правительство», Революционная хунта, в составе социалиста Э. Матте, профашистского деятеля, дипломата К. Давилы и генерала А. Пуго, провозгласившая программу-минимум из 40 пунктов, выработанных социалистами. Хунта объявила политическую амнистию, ликвидировала частно-государственную монополию по добыче и продаже селитры КОСАЧ, предложила создать государственные нефтяную, табачную и сахарную монополии, заявила о проведении аграрной реформы. 8 июля Центральный банк был преобразован в государственный, была создана Касса народного кредита для мелких и средних предпринимателей. Компартия не поддержала переворот. В правительстве произошел конфликт между Давилой и социалистами. Давила опирался на правых военных и стал готовить переворот. Социалисты перед лицом правой опасности предложили создать народное ополчение, передав оружие рабочим профсоюзам. 16 июня в поддержку правительства социалистов в Сантьяго прошла 100-тысячная демонстрация. Вечером того же дня правые военные совершили переворот. 17 июня 1932 было обнародовано заявление новой Хунты во главе с Давилой, объявившей осадное положение в Сантьяго и военное положение по всей стране, вводилась цензура. Это уже была правая диктатура по образцу итальянского фашизма, но по-прежнему именовавшая себя Социалистической республикой. Через 100 дней, 13 сентября военные сместили Давилу и объявили о возвращении к конституционному правлению. Социалистическая республика была ликвидирована.

Лит .: Jobet J. C. El Partido Socialista de Chile. Santiago de Chile, 1971; Гаранин Ф. А. Народный фронт в Чили. 1936 — 1941. М., 1973; Dinamarca M. La República Socialista Chilena. Orígenes legítimos del Partido Socialista. Santiago de Chile, 1987; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили ХХ века. М., 2009. А. А. Щелчков.