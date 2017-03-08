Сирийский урок истории: союзники для независимости ...8 марта 1920 года Сирия провозгласила свою независимость от Османской империи, а главой государства стал эмир Фейсал ибн Хусейн — герой арабского освободительного движения, под руководством которого в 1918 году арабская армия, поднявшая при поддержке стран Антанты восстание, взяла Дамаск. На чтение: 2 минуты

8 марта 1920 года Сирия провозгласила свою независимость от Османской империи, а главой государства стал эмир Фейсал ибн Хусейн — герой арабского освободительного движения, под руководством которого в 1918 году арабская армия, поднявшая при поддержке стран Антанты восстание, взяла Дамаск.

Во многом последующий водоворот событий, в которую затянуло Сирию, предопределил текущий формат сирийско-турецких отношений, а также взгляд европейских держав на современную Сирию. Для Франции и Великобритании Сирия остается всё той же колонией, в возникшей после демонтажа Арабского королевства Сирия. И весь тот хаос, который творится сейчас на территории Сирии, – вторая попытка колонизации Ближнего Востока европейскими державами.

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После взятия Дамаска 97 лет назад править Сирией Фейсалу довелось недолго — уже 25 июля его титул упразднили вместе с Арабским королевством Сирия. Впрочем, самому Фейсалу повезло куда больше чем сирийской монархии – ему удалось вписать своё имя в историю соседнего Ирака, где он стал королём Фейсалом I и до кончины в 1933-м году пытался освободиться от английского влияния.

Сама же Сирия 24 июля 1920 году превратилась во французскую колонию: Сирия и Левант интересовали французов ещё в донаполеоновские времена, а к началу Первой мировой войны французский капитал серьёзно усилил свои позиции на Ближнем Востоке.

Разделить ослабшую от внутренних потрясений и Первой мировой войны Османскую империю странам Антанты удалось в два этапа: сначала Великобритания, Франция, Российская империя и Италия подписали в 1916 году тайное соглашение Сайкса-Пико, по которому разделили сферы влияния на Ближнем Востоке.

Англичанам достались Ирак и Иордания, которые удалось отбить не только у Стамбула, но и у Берлина, который в довоенные годы всячески поддерживал союзную Османскую империю, а французы получили часть Турции, а также Сирию и Ливан, интересовавшие их, прежде всего, как рынок сбыта.

А вот желанные проливы через Босфор и Дарданеллы Российская империя так и не обрела, равно как и не удалось закрепиться на территории современной Турции итальянцам. Попытка Греции расширить свои восточные границы и реализовать проект Великой Греции и вовсе закончилась катастрофой и миллионными обменами населения между Афинами и Стамбулом.

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На втором этапе Лондон и Париж решили судьбу Ближнего Востока в ходе конференции в итальянском городе Сан-Ремо. Итоги конференции в 1923 году утвердила Лига Наций — предшественница ООН. Однако сама встреча великих держав прошла скорее для легализации территориальных приобретений — Париж и Лондон взяли своё ещё в 1920-м году, обманув представителей Ближнего Востока, которым обещали предоставить независимость от Османской империи. Оказалось, что независимость от Стамбула не гарантировала независимости от других империалистических стран.

Россия в этом разделе Ближнего и Среднего Востока участия не принимала — в стране сперва бушевала гражданская война, а затем СССР оказался в международной изоляции. В регион СССР вернулся лишь с началом антиколониальных движений во второй половине 1940-х гг.

Французы, вооружившись принципом «Разделяй и властвуй», быстро разделили Сирию на шесть частей: Государство Дамаск, Государство Алеппо, Государство Алавитов, Великий Ливан, Государство Друзов и провинция Александретта. В 1924 году на базе Алеппо и Дамаска сформировали государство Сирия, затем к нему присоединили государство Друзов и Алавитов. Провинция Александретта, чью принадлежность к французской подмандатной территории оспаривала Турецкая Республика, к 1938 году превратилось в государство Хатай, а затем она вошла в состав Турецкой Республики. Государство Ливан в 1946-м году стало независимым Ливаном.

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В таком состоянии сирийцы жили до 17 апреля 1946 года, когда с территории Сирии окончательно вывели французские и британские войска. Этот день и превратился в национальный праздник – День независимости.

Первая попытка провозглашения государственности Сирии оказалась неудачной не потому что предки современных сирийцев плохо воевали или недостаточно сражались за независимость. Нет, всё куда проще: империалистические державы тогда решили, что никаких независимых государств на Востоке быть не должно — нарождавшийся век нефти не располагал к широким жестам души, которыми и является признание независимости.

А вот избавиться от колониального бремени в середине 1940-х удалось лишь потому что возникла новая сверхдержава — Советский Союз. Он и стал тем рычагом, которым удалось сдвинуть Землю и перекроить политическую карту мира, пустив Ближний Восток по пути построения национальных государств. При этом именно на СССР и оперлись арабские страны региона в своём противостоянии с региональными врагами — Турцией и Израилем.

В сущности, всё, что сейчас творится в сирийских и иракских песках — это не что иное как попытка вернуть регион в состояние, в котором он был сразу же после окончания Первой мировой. Турция во главе с Реджепом Эрдоганом пытается повернуть время вспять и вернуть себе часть сирийской территории, которая, как считает Анкара, исторически является турецкой землёй. Суннитские монархии преследуют свои интересы. Курды пробуют создать своё государство, Вашингтон вновь пытается вернуться в регион, а ИГ (запрещённая в России организация) объединяет мусульман-суннитов, переставших быть властью после вторжения США в Ирак.

Однако если условием колониализма было введение колониальной администрации, которая и управляла территорией в интересах метрополии, то девиз неоколониализма — «никаких обязательств метрополии перед колониями». Подлинной властью становятся корпорации, которые не обременены никакими этическими нормами. Поэтому распад Сирии не приведёт к автоматическому включению её территорий в состав соседних государств — скрепы Ялтинского мироустройства пока слишком сильны.

Что могло бы быть с Сирией если бы длящаяся уже шесть лет война завершилась победой противников официального Дамаска, понятно на примере Ливии, которая превратилась в кровавое пятно на карте без каких-либо признаков цивилизации. В сущности, проигрыш Дамаска означал бы раздел Сирии всё на те же 5-6 частей, в каждой из которых внешние силы установили разной степени людоедскости и религиозной фанатичности режимы, чьей единственной задачей стало бы обеспечение экономических интересов своих покровителей.

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Однако судьба оказалась благосклонна к сирийцам и подарила им союзников — Россию, Иран и Ливан, — которые не заинтересованы в дальнейшей колонизации Сирии. В 20-е годы прошлого века у сирийской монархии не оказалось союзников вовсе. Текущая форма государственности — светское национальное государство, — пожалуй, лучшее на что может рассчитывать сирийский народ в XXI веке. Благодаря светскому характеру государства удалось привлечь в правительственную армию и суннитов с алавитами, и христиан с друзами.

Освобождение Алеппо в прошлом году, недавнее возвращение контроля над Пальмирой показывают, что сирийцы крепко ухватились за свой единственный шанс сохранить государственность и не желают во второй раз оказаться колониями западных демократий.

Это позволяет надеяться, что свой урок истории в Сирии выучили.