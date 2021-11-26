ПАНАРАБИЗМ

ПАНАРАБИЗМ - идео­ло­гия на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния и по­ли­тического объ­е­ди­не­ния всех го­во­ря­щих на арабском язы­ке на­ро­дов.

Ос­но­вы Панарабизма за­ло­же­ны ре­фор­ма­то­ра­ми ос­ман­ско­го Егип­та, Си­рии и Ара­вии XIX века - от Му­хам­ме­да Али до Ка­ва­ки­би. Как по­ли­тическое те­че­ние панарабизм сло­жил­ся в 1910-1940-х годах и яв­лял­ся ре­ак­ци­ей на рас­пад Ос­ман­ской им­пе­рии и кри­зис ев­ропейских ко­ло­ни­аль­ных им­пе­рий. Про­грам­му панарабизма раз­ра­бо­тал си­ри­ец М.С. аль-Хус­ри (1880-1968), при­зы­вав­ший ара­бов вне за­ви­си­мо­сти от ве­ро­ис­по­ве­да­ния соз­дать еди­ное го­су­дар­ст­во на ос­но­ве общ­но­сти язы­ка и куль­ту­ры. Идеи панарабизма про­па­ган­ди­ро­вал журнал «Араб­ская на­ция», из­да­вав­ший­ся в 1930-1938 годы в городе Же­не­ва на французском языке эмиг­ран­том из Ли­ва­на Ш. Арс­ла­ном (1869-1946).

В 1915-1921 годы тео­кра­тическую вер­сию панарабизма в фор­ме Ха­ли­фа­та без­ус­пеш­но пы­та­лись осу­ще­ст­вить арабские мо­нар­хи из ди­на­стии Ха­ши­ми­тов, бу­ду­щий ко­роль Ира­ка Фей­сал I и его отец ше­риф Мек­ки Ху­сейн (1854-1931), про­воз­гла­сив­ший себя в 1916 году «ко­ро­лём всех ара­бов», а в 1924 году ха­ли­фом.Ис­ла­ми­ст­скую вер­сию панарабизма пред­ло­жи­ли Бра­тья-му­суль­ма­не, ви­дев­шие в панарабизме на­чаль­ную ста­дию объ­е­ди­не­ния ара­бо­языч­ных му­суль­ман.

Свет­ский на­цио­на­ли­стический ва­ри­ант панарабизма раз­ра­бо­тан идео­ло­га­ми Пар­тии араб­ско­го со­циа­ли­сти­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния (БААС) М. Аф­ля­ком и С. ад-Дин Би­та­ром (1912-1980), счи­тав­шим, что панарабизм от­кры­ва­ет путь к национальному воз­ро­ж­де­нию ара­бов на ос­но­ве со­циа­ли­стического пе­ре­уст­рой­ст­ва об­ще­ст­ва. Не­дол­гий три­умф этих идей в пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Г.А. На­се­ра в Егип­те и Объ­е­ди­нён­ной Араб­ской Рес­пуб­ли­ке сме­нил­ся раз­оча­ро­ва­ни­ем в панарабизме по­сле по­ра­же­ний в ара­бо-из­ра­иль­ских вой­нах, а в 1980-1990-х годах под влия­ни­ем ря­да воо­руженных кон­флик­тов ме­ж­ду арабскими стра­на­ми Бли­ж­не­го Вос­то­ка.

Идеи панарабизма лег­ли в ос­но­ву дви­же­ния арабского со­ли­дар­но­сти, ве­ду­щим пред­ста­ви­те­лем ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся Ли­га араб­ских го­су­дарств, объ­е­ди­няю­щая 22 арабские стра­ны (2012).

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