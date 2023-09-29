Ока́да, Кэйсукэ

Ока́да, Кэйсукэ (20.01.1868, Фукуи, преф. Фукуи — 07.10.1952, Токио) — японский политический и военный деятель. Адмирал (1924). Из семьи самурая. Окончил военно-­морскую академию (1889). Служил на командных и штабных должностях. Командующий Соединенным флотом (1924–1927). Морской министр в кабинетах Г. Танака (20 апреля 1927 — 2 июля 1929) и М. Сайто (26 мая 1932 — 8 июля 1934). Сторонник ограничения морских вооружений. С 1933 в запасе, с 1938 в отставке. В качестве премьер-­министра (8 июля 1934 — 9 марта 1936; по совместительству министр колоний 8 июля — 25 октября 1934) пытался противостоять усилению влияния радикальных милитаристских кругов. Во время военного мятежа 26–29 февраля 1936 объявлен убитым, но заговорщики по ошибке убили его шурина. Противник вой­ны с США, затем сторонник мирных переговоров и скорейшего выхода из вой­ны.

Соч .: Кайсороку (Воспоминания). Токио, 2015 [1950] (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.