КУЧЕК-ХАН МИРЗА
КУЧЕК-ХАН МИРЗА - иранский государственный и политический деятель.
Из семьи торговца, получил религиозное образование. Активный участник Иранской революции 1905-1911 годов. В 1912 году один из организаторов движения дженгелийцев, возглавлял их отряды в остане Гилян. К 1919 году отряды Кучек-хана контролировали обширный район от Казвина до Решта. В условиях подъёма революционного движения в Гиляне в июне - июле 1920 года и мае - ноябре 1921 года председатель правительства Гилянской республики, опиравшегося на единый национальный фронт, в который входили также иранские коммунисты. Не поддержал политику коммунистов в аграрном вопросе. Опасаясь усиления их влияния, 29 октября 1921 года организовал разгром коммунистических организаций в Гиляне и убийство их лидеров. После захвата Гилянской республики шахскими войсками в ноябре 1921 года бежал в Талышские горы, где погиб.