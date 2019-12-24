«Красный Иран»: самая короткая персидская сказка-быль Как известно, сразу после Октябрьской революции 1917 года победного шествия большевизма по миру не произошло. Революции в Европе (Германия, Венгрия, Словакия) были скоротечны и долго не продержались, а на Востоке в некоторых странах идеи социализма были восприняты весьма положительно. Персия впереди планеты всей Весной 1920 года в иранской провинции Гилян началось восстание под руководством шейха Мохаммеда Хиабани. Главной целью восставших было свержение власти шаха и британцев, которые его поддерживали. Восставших поддержал весь Северный Иран, и уже скоро большая часть населенных пунктов перешла под их контроль. Молодое Советское государство не могло не обратить внимания на их успехи, но продолжающаяся Гражданская война... На чтение: 2 минуты

Как известно, сразу после Октябрьской революции 1917 года победного шествия большевизма по миру не произошло. Революции в Европе (Германия, Венгрия, Словакия) были скоротечны и долго не продержались, а на Востоке в некоторых странах идеи социализма были восприняты весьма положительно.

Персия впереди планеты всей

Весной 1920 года в иранской провинции Гилян началось восстание под руководством шейха Мохаммеда Хиабани. Главной целью восставших было свержение власти шаха и британцев, которые его поддерживали. Восставших поддержал весь Северный Иран, и уже скоро большая часть населенных пунктов перешла под их контроль. Молодое Советское государство не могло не обратить внимания на их успехи, но продолжающаяся Гражданская война в России сдерживала все инициативы. Только когда были уничтожены главные белогвардейские силы, появилась возможность претворения в жизнь плана по экспорту революции в Переднюю Азию. Особенно усердствовал Лев Троцкий, для которого «мировой революционный пожар» становился основной идеей.

Совет народных комиссаров Персидской республики

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Подготовка

В 1920 году советская власть была установлена в Азербайджане, и тогда стало возможным начать активные действия. В работу включился и командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе . Он писал в Реввоенсовет, что действия на территории Персии потребуют больших расходов и призывал начать поставки оружия и боеприпасов. Но пока не подошли необходимые части РККА, лидеры коммунистического движения Востока просили Советское правительство о создании на российской территории персидских революционных частей. Они считали, что 20-30 тысяч солдат, пришедших извне, помогут освободить народ Персии от доморощенных эксплуататоров и от английских империалистов, и страна сможет войти в братскую семью советских республик.

Персидские революционеры

Источник: pinterest.ru

Советское командование не очень надеялось на персидское коммунистическое ополчение и абсолютно ясно понимало, что все вопросы придется решать им самим. Был еще один вопрос, требующий корректного решения. Для ввода войск в Персию нужен был повод. В Персии в порту Энзели скопилось большое количество кораблей бежавшей армии Антона Деникина, и большевики решили их вернуть. Был подготовлен специальный десант, который и должен был осуществить данную операцию. Этот план был согласован с В.И. Лениным.

Командующий Волжской флотилии Ф. Раскольников

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Для операции была задействована Волжско-Каспийская военная флотилия под руководством Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе. Несколько дней понадобилось для возвращения кораблей белой гвардии. Но энзельская операция была только прикрытием. Накануне Раскольников встретился с руководителем национально-освободительного движения Ирана Мирзой Кучек-ханом. С ним договорились, что под прикрытием советского десанта будет начата персидская социалистическая революция.

Суровые будни революции

Революционные действия развернулись 1 июня 1920 года. Кучек-хану в борьбе с шахом и британцами пришли на помощь 2,5 тысячи революционных моряков, у которых было 12 орудий и 40 пулеметов. Через три дня была захвачена столица провинции Гилян город Решт, а после консультации с Москвой была провозглашена и Гилянская Советская Социалистическая Республика. В договоренности было оговорено, что Россия в дела нового государства вмешиваться не станет. Главой республики был избран Кучек-хан.

Будущее персидской революции

Источник: pinterest.ru

Восток, как известно, дело тонкое. Уже через пару дней начались разногласия главы нового государства с местными коммунистами. Камнем преткновения стала аграрная реформа. Кучек-хан был объявлен предателем и был вынужден уйти из кабинета министров. Через несколько дней из правительства были изгнаны и все сторонники Кучек-хана. Новую власть возглавил бывший его соратник Эхсанулла-хан. Власть оказалась у левых революционеров, придерживавшихся крайних взглядов. Начались активные боевые действия против ханского правительства. Только что созданная персидская Красная Армия овладела городом Менджиль и двинулась на Тегеран. Но персидские революционеры явно не рассчитали свои силы. Измотанные боями и плохо обученные войска не смогли продолжить наступление и отошли на старые позиции.

Москва поняла, что в условиях, когда на Западе развернулась Советско-польская война, она не сможет поддерживать персидскую революцию. И было принято решение, что лучше замириться с иранским шахом.

В марте 1921 года два государства подписали договор о дружбе. Москва обязалась уйти из Северной Персии. Было поделено и Каспийское море.

Волжская военная флотилия

Источник: pinterest.ru

После вывода советских войск из Персии Гилянская Советская Республика долго не продержалась. Ругань и междоусобица разрушили все революционные структуры. Естественно, шах этим воспользовался и восстановил свою власть на всем Каспийским побережье Ирана. Советская власть в Персии перестала существовать, едва начавшись.

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