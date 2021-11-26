КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ (КПК; кит. Чжунго гунчаньдан) - правящая партия Китайской Народной Республики.
Основана в 1921 году при организации и материальной поддержке Коммунистического интернационала (Коминтерна). Важную роль в подготовке создания КПК сыграла пропагандистская деятельность Ли Дачжао, работа переводчиков марксистской литературы, развернувшаяся в Китае в 1919-1921 годах, появление марксистских кружков и групп (непосредственной работой по их организации, установлению контактов между китайскими марксистами и Коминтерном занимались Г.Н. Войтинский, И.К. Мамаев, К.А. Стоянович, Л.А. Перлин и др.), а также марксистской периодики [журналы «Синь циннянь» («Новая молодёжь») и «Гунчаньдан» («Коммунист»)]. Основы будущей партии были заложены на состоявшемся в Шанхае в июле 1920 года собрании активистов марксистских кружков: утверждён проект программы партии, секретарём шанхайской группы избран Чэнь Дусю.
В Шанхае и Цзянсине 23-31 июля 1921 года нелегально проходил 1-й съезд КПК, в котором участвовали 12 делегатов, представлявших 7 марксистских кружков (в них состояли 53 человека). На съезде присутствовали представитель Коминтерна Г. Маринг и уполномоченный Дальневосточного секретариата Исполкома Коминтерна (ИККИ) Никольский (В.А. Нейман). Делегаты избрали Центральное бюро во главе с Чэнь Дусю. Проявившееся в решениях съезда нежелание китайских коммунистов идти на сотрудничество с другими демократическими партиями шло вразрез с установками Коминтерна и потребовало от его представителей значительных усилий по изменению позиции руководства КПК в этом вопросе.
В Шанхае 16-23 июля 1922 года прошёл 2-й съезд КПК, в котором приняли участие 12 делегатов, представлявшие 195 членов партии. Съезд определил будущую китайскую революцию как антиимпериалистическую (национальную) и антифеодальную (демократическую), принял резолюцию о вступлении КПК в Коминтерн, отклонил предложение Г. Маринга о вступлении коммунистов в Гоминьдан, возглавлявшийся Сунь Ятсеном, настаивая на равноправном партнёрстве двух партий, избрал ЦИК во главе с Чэнь Дусю. Расширенное совещание ЦИК КПК, состоявшееся в конце августа 1922 года на озере Сиху с участием Маринга, согласилось принять тактику вступления коммунистов в Гоминьдан.
Проходивший легально 10-19 июня 1923 года в городе Гуанчжоу (здесь находилась резиденция возглавлявшегося Сунь Ятсеном южнокитайского правительства) 3-й съезд КПК (30 делегатов от 420 членов партии; Коминтерн представлял Г. Маринг) подтвердил курс на поддержку руководимого Сунь Ятсеном Гоминьдана и принял решение об индивидуальном вступлении членов КПК в Гоминьдан при сохранении идейной и организац. самостоятельности компартии. Центральное бюро ЦИК КПК вновь возглавил Чэнь Дусю.
Курс на участие коммунистов в деятельности Гоминьдана на индивидуальной основе был поддержан 1-м съездом Гоминьдана (январь 1924 года, Гуанчжоу). Девять представителей КПК вошли в состав ЦИК Гоминьдана, коммунисты Тань Пиншань и Линь Боцюй возглавили организационный и крестьянский отделы ЦИК этой партии.
Проводившийся нелегально в Шанхае 11-22 января 1925 года 4-й съезд КПК (20 делегатов от 1 тысячи членов партии; представитель ИККИ - Г.Н. Войтинский) констатировал складывание революционной ситуации в Китае и раскол Гоминьдана на правое и левое крыло, ориентировал пролетариат на борьбу как против иностранной, так и против отечественной буржуазии. Чэнь Дусю был избран генеральным секретарём ЦИК КПК.
В 1924-1925 годах китайские коммунисты следовали директивам ИККИ, требовавшего от них продвижения на руководящие посты в Гоминьдане, его правительстве и армии, развития под прикрытием Гоминьдана и исключительно под его флагом массового движения трудящихся и одновременно призывавшего КПК идти на уступки Гоминьдану, всемерно избегать осложнения отношений с его лидерами. Стратегия постепенного захвата коммунистами контроля над Гоминьданом, навязываемая Коминтерном, встречала сопротивление со стороны значительной части руководителей и членов Гоминьдана. Во время Северного похода 1926-1927 годов Национально-революционной армии (НРА), предпринятого в целях объединения страны под эгидой Гоминьдана, коммунисты поддержали предложение о переезде гоминьдановского Национального правительства в Ухань (провинция Хубэй). Антикоммунистически настроенные круги Гоминьдана во главе с главнокомандующим НРА Чан Кайши сформировали в городе Наньчан (пров. Цзянси) альтернативные органы партийной и государственной власти (в 1927 году переведены в город Нанкин).
В апреле 1927 года Чан Кайши начал репрессии против коммунистов на территориях, подконтрольных его войскам. Несмотря на это, созванный 27 апреля - 11 мая 1927 года в Ханькоу 5-й съезд КПК (её численность к тому времени возросла до 54 тысяч членов), следуя установкам Коминтерна, расценил текущий момент как продолжающийся подъём революции, подтвердил курс КПК на продолжение работы в Гоминьдане и под его флагом. Однако в июле 1927 года лидеры уханьского Гоминьдана потребовали от состоявших в нём коммунистов отмежеваться от политики КПК. Партии пришлось экстренно переходить на нелегальное положение, что дезорганизовало управление ею. В этих условиях КПК возглавил чрезвычайный орган - Временное Политбюро ЦК, в формировании и деятельности которого активное участие принял представитель Коминтерна Б. (В.В.) Ломинадзе. Вина за поражение компартии была возложена на её прежних лидеров, прежде всего на Чэнь Дусю, обвинённого в «правом оппортунизме».
Первоначально КПК, следуя директивам Коминтерна, взяла курс на развёртывание восстаний на местах под лозунгами «левого» Гоминьдана, требуя смены его «реакционного» руководства, и только с осени 1927 года стала открыто выступать против Гоминьдана под собственными лозунгами, а отряды КПК начали именоваться частями Красной армии Китая (смотри также Гражданская война в Китае 1927-1937 годов). Руководящие органы партии до 1933 года располагались в Шанхае и испытывали трудности в управлении низовыми орг-циями; нередки были трения и конфликты между местными лидерами и эмиссарами центр. органов КПК. Стратегия КПК в значительной степени определялась ИККИ.
На проходившем 18 июня - 6 июля 1928 года в селе Первомайское Наро-Фоминского района Московской области 6-м съезде КПК отмечалось, что революция в Китае имеет буржуазно-демократический характер. Съезд нацелил партию на развёртывание аграрной революции, предусматривавшей конфискацию «помещичьей» земли, санкционировал установление «революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства в форме советов», создание советских районов. Генеральным секретарём ЦК КПК был избран Сян Чжунфа (после его гибели в 1931 году ЦК КПК возглавил Бо Гу).
В конце 1920-х - начале 1930-х годов КПК несла значительные потери, поскольку установка на захват крупных городов вынуждала её действовать в густонаселённых районах, где была велика концентрация гоминьдановских войск и свирепствовал «белый террор». В 1930 году Ли Лисань, в руках которого находилось фактическое руководство партией, провозгласил китайскую революцию «бикфордовым шнуром» «великой мировой революции». Однако и после отстранения Ли Лисаня [во многом усилиями эмиссара Коминтерна, руководителя Дальневосточного бюро ИККИ П. Мифа (М.А. Фортуса) и прибывших до него из Москвы и введённых в руководящие органы партии слушателей Коммунистического университета трудящихся Китая (КУТК) - Чэнь Шаоюя (Ван Мина), Бо Гу, Ван Цзясяна, Чэнь Юаньдао и др.], вплоть до 1932 года, соединения Красной армии Китая продолжали получать из Шанхая директивы на захват городов. Тем не менее реальная обстановка вынуждала командование коммунистических отрядов устраивать базы в труднодоступной местности, в основном на стыках двух и более провинций, в тех районах, которые слабо контролировались местными гражданскими и военными властями. Так, Центральный советский район был организован на стыке провинций Цзянси и Фуцзянь. На состоявшемся 7-24 ноября 1931 года в Жуйцзине (провинция Цзянси) 1-м Всекитайском съезде представителей советских районов была провозглашена Китайская советская республика. ЦИК республики и её Временное центральное правительство возглавил Мао Цзэдун.
В 1933 году переезд ЦК КПК из Шанхая в Жуйцзинь привёл к значительному ослаблению непосредственного контроля Коминтерна над руководством партии. В октябре 1934 года войска Красной армии Китая вырвались из блокированного гоминьдановскими войсками Центрального советского района и совершили Северо-западный поход 1934-1936 годов, закончившийся в северных районах провинции Шэньси. На состоявшемся во время похода совещании Политбюро ЦК КПК в Цзуньи (провинция Гуйчжоу) 15 января 1935 года в руководстве партии укрепилось положение Мао Цзэдуна, введённого в состав Политбюро ЦК КПК, Секретариата ЦК КПК и в последующие месяцы фактически поставившего КПК под свой личный контроль. В 1937-1947 годах руководящие органы КПК располагались в городе Яньань (север провинции Шэньси) - центре советского Пограничного района Шэньси - Ганьсу - Нинся.
С началом широкомасштабной японской агрессии в Китае (июль 1937 года) КПК, руководствуясь решениями 7-го конгресса Коминтерна о переходе к политике народного фронта, в целях борьбы с оккупантами пошла на политическое и военное сотрудничество с Гоминьданом (смотри в статье Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов). Вооружённые формирования КПК получили название 8-й полевой армии (впоследствии была сформирована также Новая 4-я армия). Районы, контролировавшиеся КПК в тылу японских войск, стали именоваться Освобождёнными районами Китая. В 1941-1945 годах в КПК была проведена первая крупная внутренняя кампания - движение за «упорядочение стиля» (чжэнфэн), призванная устранить инакомыслие в партии и возможные угрозы авторитету Мао Цзэдуна. Объектом острой критики стали, в частности, проводники линии Коминтерна в руководстве КПК - Ван Мин, Бо Гу, Чжан Вэньтянь и др.
Проходивший 23 апреля - 11 июня 1945 года в Яньани 7-й съезд КПК (544 делегата, представлявшие свыше 1,2 миллиона членов партии) принял устав, в котором впервые было записано, что «Коммунистическая партия Китая считает идеи, объединяющие теорию марксизма-ленинизма с практикой китайской революции, - идеи Мао Цзэдуна - путеводной звездой во всей своей работе». За три дня до начала съезда 7-й расширенный пленум ЦК КПК принял официальную версию истории КПК - «Решение по некоторым вопросам истории партии». Мао Цзэдун, занимавший посты председателя Секретариата ЦК КПК и председателя Политбюро ЦК КПК, был избран также председателем ЦК КПК.
Неудача послевоенных переговоров КПК и Гоминьдана о политическом устройстве страны привела к гражданской войне (см. Народно-освободительная война в Китае 1946-1949 годов), завершившейся победой компартии и провозглашением 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. Укреплению позиций КПК в китайском обществе не в последнюю очередь способствовала предложенная Мао Цзэдуном и широко пропагандировавшаяся теория «новой демократии», согласно которой в Китае в будущем должны сосуществовать государственная, кооперативная и частнокапиталистическая виды собственности, получит развитие многопартийная система и будет действовать коалиционное правительство, являющееся инструментом «объединённой диктатуры нескольких революционных классов».
В 1949-1952 годах под руководством КПК были проведены мероприятия по нейтрализации социальных слоёв, способных оказать сопротивление новой власти (смотри также Кампании против «трёх зол» и «пяти зол»), создана система управления партией и государством, основу которой составляли кадровые номенклатурные работники - ганьбу. В 195 году концепция «новой демократии» была объявлена руководством КПК исторически изжившей себя. Партия выработала «генеральную линию» на переходный период к социализму. Ею была поставлена задача «в течение длительного отрезка времени постепенно в основном осуществить индустриализацию страны и постепенно в основном завершить социалистические преобразования» в сфере экономики. Данная формулировка, одобренная в феврале 1954 года 4-м пленумом ЦК КПК 7-го созыва, однако не была обоснована ни в одном официальном партийном документе, что в дальнейшем облегчило руководству КПК принципиальное изменение генеральной линии. В ходе осуществления первого 5-летнего плана (1953-1957 годы) благодаря масштабной технико-экономической и финансовой помощи социалистических стран, прежде всего СССР, Китай под руководством КПК сделал важный шаг по пути индустриализации, начался процесс кооперирования деревни.
1-я сессия 8-го съезда КПК (15-27 сентября 1956 года; делегаты представляли 11,73 миллионов членов партии) провозгласила «завершение в основном» «пролетарской социалистической революции» в Китае. Главным противоречием китайского общества было объявлено «противоречие между передовым социалистическим строем и отсталыми общественными производительными силами». Съезд указал на необходимость «продолжать укреплять и усиливать вечную и нерушимую братскую дружбу с великим Советским Союзом и всеми странами народной демократии». Значительное влияние на работу 1-й сессии 8-го съезда КПК оказали решения 20-го съезда КПСС (февраль 1956 года). Съезд заявил о недопустимости культа личности, изъял из устава партии упоминание о руководящей роли идей Мао Цзэдуна и провозгласил идеологической основой КПК марксизм-ленинизм. Был образован Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, на пост генерального секретаря избран Дэн Сяопин.
События в Венгрии и Польше в 1956 года способствовали укреплению в руководстве КПК позиций сторонников отказа от ориентации на советскую модель развития. С конца 1956 года Мао Цзэдун и ряд других лидеров КПК стали подвергать критике политику «десталинизации», проводившуюся в СССР. По их инициативе была развёрнута кампания по «упорядочению стиля», в ходе которой подчёркивалась необходимость обращения к традициям работы и жизни времён гражданской войны. Мао Цзэдун выдвинул тезис о сохраняющихся в условиях социализма классовых противоречиях, прежде всего между народом и «врагами народа».
Проведённая в закрытом порядке 5-23 мая 1958 года 2-я сессия 8-го съезда КПК ознаменовала окончательный отказ КПК от использования советского опыта социалистического строительства. КПК объявила о переходе к «курсу трёх красных знамён» (новая «генеральная линия» на построение в КНР социализма по принципу «больше, быстрее, лучше, экономнее», политика «большого скачка», создание «народных коммун»; подробнее смотри Китай, раздел Исторический очерк), призванному обеспечить ускоренное развитие КНР, вывести её в разряд ведущих мировых держав и обеспечить ей лидерство в международном коммунистическом движении. Политика руководства КПК приобретала всё более выраженный антисоветский характер, что привело к свёртыванию советско-китайского экономического сотрудничества и нарастанию политической конфронтации между КНР и СССР.
Провал политики «большого скачка» вызвал разногласия в руководстве КПК. На 8-м пленуме ЦК КПК 8-го созыва в городе Лушань в июле-августе 1959 года против левацких экспериментов выступил ряд видных деятелей партии и государства во главе с министром обороны Пэн Дэхуаем. Однако успеха это выступление не имело. «Оппозиционеры» были сняты со своих должностей, министром обороны назначен Линь Бяо.
Несогласие части партийного и государственного руководства с политикой Мао Цзэдуна побудило последнего объявить о проведении новой политической кампании, направленной против «ревизионизма» внутри КПК, против угрозы капиталистич. реставрации, за «воспитание революционных наследников» (вошла в историю под названием кампании за «социалистическое воспитание», или «четырёх чисток»; одобрена решением ЦК КПК от 20 мая 1963 года). Целью кампании было отстранение от власти сторонников решений 8-го съезда КПК, навязывание партии и стране схемы развития в духе левацких концепций, обеспечение непререкаемого авторитета Мао Цзэдуна в вопросах государственного и партийного строительства, идеологии.
Кампания за «социалистическое воспитание» явилась подготовительным шагом к проведению «культурной революции» 1966-1976 годов, решение о начале которой Политбюро от имени ЦК КПК приняло 16 мая 1966 года. В ходе «культурной революции» были распущены партийные комитеты вплоть до провинциального звена, репрессиям подверглись миллионы членов партии, в том числе многие члены и кандидаты в члены ЦК КПК, ряд членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПК, включая Председателя КНР, заместителя председателя ЦК КПК Лю Шаоци. 9-й съезд КПК (1-24 апреля 1969 года), делегаты которого не избирались, а выдвигались на местах «левыми» активистами, одобрил результаты «культурной революции», утвердил установки на «непрерывную революцию», продолжение «классовой борьбы» и «подготовку к войне». В новом уставе КПК идеи Мао Цзэдуна были вновь провозглашены «теоретических основой партии», а сам Мао Цзэдун назван пожизненным вождём КПК. Съезд принял решение о развёртывании «движения за упорядочение и строительство партии».
После 9-го съезда в условиях нарастания экономических трудностей в КПК обострилась борьба по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. «Прагматики» во главе с Чжоу Эньлаем настаивали на скорейшем восстановлении партийных организаций и повышении внимания к экономическим вопросам. В противовес им «левые», возглавляемые Линь Бяо, пропагандировали возврат к политике «большого скачка». Согласно официальной китайской версии, не сумев завоевать прочных позиций в восстанавливаемых провинциальных комитетах КПК, Линь Бяо и его сторонники с декабря 1970 года начали готовить государственный переворот с целью захвата власти. Однако в сентябре 1971 года заговор был раскрыт. Линь Бяо, его жена и сын, как принято считать, 13 сентября 1971 года при попытке бегства погибли в авиакатастрофе на территории МНР. В КПК была развёрнута кампания по «критике Линь Бяо», а с осени 1972 года - кампания «критики Линь Бяо и Конфуция», которая в реальности была направлена против партийных «прагматиков».
Проходивший 24-28 августа 1973 года 10-й съезд КПК носил чрезвычайный характер. Делегаты съезда единодушно осудили Линь Бяо как «национального предателя», действовавшего по указке «советских ревизионистов». Съезд поддержал тезис Мао Цзэдуна о «продолжении революции в условиях диктатуры пролетариата». На съезде «левые» добились значительного успеха: заместитель председателя ЦК КПК (и тем самым «преемником» Мао Цзэдуна) был избран руководитель шанхайских цзаофаней Ван Хунвэнь. С этого момента, как отмечается в официальных китайских документах, в Политбюро ЦК КПК окончательно сформировалась «четырёх» группа (Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань, Ван Хунвэнь), взявшая курс на захват руководства партией.
Со смертью Мао Цзэдуна 9 сентября 1976 года начался новый этап в развитии КПК. Влияние «левых», пользовавшихся его покровительством, начало быстро снижаться. 7 октября 1976 года Политбюро ЦК КПК избрало новым председателем ЦК КПК Хуа Гофэна, назначенного Мао Цзэдуном незадолго до смерти премьером Государственного совета КНР. В тот же день члены группы «четырёх» были арестованы и впоследствии осуждены по обвинению в заговоре.
На внеочередном 11-м съезде КПК, состоявшемся 12-18 августа 1977 года, было объявлено о завершении «культурной революции» (она, тем не менее, квалифицировалась как необходимая, в том числе в будущем). Съезд принял новый устав партии, воспроизводивший основные положения устава 1956 года и ориентировавший на развитие принципа коллективного руководства, на укрепление партийной дисциплины и внутрипартийного контроля.
На прошедшем в декабре 1978 года 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва была одобрена линия на коренное преобразование экономики КНР, в основу которой был положен лозунг о завершении к 2000 «четырёх модернизаций» (промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки и техники), призванных обеспечить быстрое поступательное развитие страны и укрепление её военного потенциала. При осуществлении этих мероприятий, как было подчёркнуто Дэн Сяопином на состоявшемся в начале 1979 года совещании по идейно-политической работе, планировалось придерживаться «четырёх основополагающих принципов» (сохранение социалистического пути развития, осуществление диктатуры пролетариата, укрепление руководящей роли КПК и твёрдое следование «марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна»).
На 5-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва (23-29 февраля 1980 года) из состава Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК был выведен ряд старых сподвижников Мао Цзэдуна (Ван Дунсин, Чэнь Силянь, У Дэ, Цзи Дэнкуй) и включены сторонники Дэн Сяопина, в том числе Чжао Цзыян и Ху Яобан. Последний был избран генеральным секретарём воссозданного Секретариата ЦК КПК.
Состоявшийся 27-29 июня 1981 года 6-й пленум ЦК КПК 11-го созыва принял «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР», в котором была изложена официальная версия истории КПК. «Идеи Мао Цзэдуна» характеризовались в нём как «применение на практике и развитие марксизма-ленинизма в Китае», как «квинтэссенция коллективной мудрости КПК». Пленум указал на необходимость проводить различие между «идеями Мао Цзэдуна» «как научной теорией, выдержавшей длительное испытание историей», и «ошибками товарища Мао Цзэдуна, допущенными им в последние годы жизни». На этом же пленуме ЦК КПК Хуа Гофэн оставил посты председателя ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. На эти должности были назначены соответственно Ху Яобан и Дэн Сяопин.
Укрепление позиций сторонников модернизации позволило на 12-м съезде КПК, прошедшем 1-11 сентября 1982 года, дать старт экономическим реформам в КНР. Съезд одобрил проект нового устава партии и упразднил пост председателя ЦК КПК; руководство партией было возложено на генерального секретаря ЦК КПК, в этой должности делегаты утвердили Ху Яобана. В своём отчётном докладе Ху Яобан сформулировал генеральную задачу КПК на период до 2000 года: «Постепенно осуществить модернизацию промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки и техники и превратить страну в социалистическое государство с высокоразвитыми культурой и демократией». Главной целью провозглашалось 4-кратное увеличение до конца столетия годового производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Подъём производства должен был обеспечить поэтапный рост благосостояния населения КНР и достижение к концу 1990-х годов уровня «сяо кан» («скромный достаток»). После съезда активизировалась реформа на селе, система «народных коммун» была окончательно ликвидирована, отменены политические ограничения семейного подряда, введена единая коллективная собственность на землю, в промышленности стали возникать предприятия различных форм собственности.
Проведение экономической реформы потребовало серьёзной кадровой перестройки КПК. 2-й пленум ЦК КПК 12-го созыва в октябре 1983 года принял решение «об упорядочении» партии - омоложении её руководящего звена, очищении партийных рядов от пассивных и чуждых элементов, идеологическом воспитании. В соответствии с установленными нормами ротации к концу 1984 года около 900 тысяч, к концу 1986 года - 1,37 миллиона кадровых работников с дореволюционным партийным стажем были освобождены от руководящих государственных и партийных должностей, что практически устранило ранее существовавшую систему пожизненного назначения. На 4-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва в сентябре 1985 года в отставку было отправлено значительное число входивших в состав центральных партийных органов ветеранов революционного движения, в результате чего ЦК КПК обновился на 20%, Политбюро ЦК КПК - на 40%.
Одновременно была развёрнута решительная борьба против негативных явлений в партии (погоня за наживой, хозяйственные преступления, коррупция, нарушения партийной дисциплины и законов страны). Рост негативных явлений руководство КПК рассматривало не только как результат экономических преобразований, но и как следствие расширения контактов КНР с капиталистическими странами. Поэтому, выступая за широкое применение рыночных принципов в экономике, оно одновременно взяло курс на борьбу с буржуазным влиянием в идеологической и культурной сферах. Наиболее опасной считалась «тенденция к буржуазной либерализации» в политической сфере. Решительным противником каких бы то ни было уступок «буржуазной демократии» был Дэн Сяопин, считавший неприемлемыми для КНР принципы многопартийности западного образца и разделения представительной, исполнительной и судебной властей и требовавший неукоснительного соблюдения «четырёх основополагающих принципов», сформулированных в 1979 году.
Фактический отказ руководства КПК от демократизации политической жизни стал причиной массовых выступлений студентов и молодёжи в Шанхае 20-22 декабря 1986 года и 20 других городах. На состоявшемся 16 января 1987 года заседании Политбюро ЦК КПК ответственность за студенческие волнения была возложена на Ху Яобана, обвинённого в «крайне мягком отношении к буржуазной либерализации». Ху Яобан был вынужден оставить пост генерального секретаря ЦК КПК, который занял Чжао Цзыян.
Состоявшийся 25 октября - 1 ноября 1987 года 13-й съезд КПК подвёл итоги развития КНР с 1982 года. Съезд заключил, что период социалистического строительства в КНР будет охватывать длительный период, а само по себе построение социализма невозможно без глубокой реформы экономической системы, включающей в себя перестройку систем планирования и макроэкономического регулирования, инвестиц. и финансовой политики, а также создание социалистического рынка. Опыт реформы хозяйственного механизма был обобщён в тезисе: «государство регулирует рынок - рынок регулирует предприятия». Съезд утвердил в должности генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна.
Тяньаньмыньские события в Пекине в апреле - начале июня 1989 года привели к новым изменениям в руководстве КПК. На 4-м пленуме ЦК КПК, созванном 23-24 июня 1989 года, Чжао Цзыян был обвинён в допущенных им ошибках во время антипартийных и антисоциалистических волнений и беспорядков и освобождён от обязанностей генерального секретаря ЦК КПК. На эту должность был избран Цзян Цзэминь. Новое партийное руководство предприняло шаги по укреплению авторитета КПК и искоренению негативных явлений в партии, которые могли дать повод для критики в её адрес и поставить под сомнение политическое лидерство коммунистов в китайском обществе. Были приняты меры по активизации пропагандистской и идеологической деятельности КПК, усилен контроль над СМИ, рынком печатной и аудиовизуальной продукции, ограничено участие кадровых работников и членов их семей в коммерческой деятельности.
Состоявшийся 9 сентября 1989 года 5-й пленум ЦК КПК 13-го созыва освободил Дэн Сяопина по его просьбе от обязанностей председателя Военного совета ЦК КПК (тем не менее вплоть до своей кончины 19 февраля 1997 года он оставался самым влиятельным деятелем КПК). Руководство Военным советом было возложено на Цзян Цзэминя, который 27 марта 1993 года был избран также Председателем КНР.
Прошедший 12-18 октября 1992 года 14-й съезд КПК принял решение об активизации экономической реформы, провозгласив курс на строительство «социалистической рыночной экономики». 3-й пленум ЦК КПК 14-го созыва (11-14 ноября 1993 года) утвердил конкретную программу создания в КНР к 2000 году новой экономической системы. 15-й съезд КПК (12-18 сентября 1997 года) закрепил в уставе партии тезис скончавшегося незадолго до этого Дэн Сяопина о «строительстве социализма с китайской спецификой» (ю чжунго тэсэ дэ шэхуэйчжуи) в качестве основополагающей идейно-политической доктрины.
Программа развития партии и страны до середины XXI века была определена решениями 16-го съезда КПК, состоявшегося 8-14 ноября 2002 года. Он подтвердил неизменность генеральной линии КПК на строительство «социализма с китайской спецификой» и «трёхшаговой» стратегии Дэн Сяопина, назвав в качестве третьего «шага» доведение среднедушевого показателя ВНП к 2020 до 3 тысяч долларов США. Съезд закрепил понятие «сяо кан» в качества синонима начального этапа социализма; подчеркнул долговременность выполнения задачи по модернизации Китая, рассчитанной на многие поколения, призвал «сохранять и совершенствовать основную экономическую систему, базирующуюся на одновременном развитии различных укладов экономики при доминировании общественной собственности». В устав партии было внесено положение о том, что КПК представляет три общественные силы: «передовые производительные силы», «передовую культуру» и «подавляющее большинство народа». Партия провозглашалась авангардом не только пролетариата, но и «авангардом народа и китайской нации». Съезд дал официальную санкцию на приём в ряды КПК представителей новых социальных слоёв, появившихся за годы рыночных реформ, в том числе новой экономической элиты. На съезде была также окончательно закреплена процедура планомерной смены поколений в руководящих органах КПК и КНР. В соответствии с ней Цзян Цзэминь подал в отставку с поста генерального секретаря ЦК КПК, на эту должность был избран Ху Цзиньтао (15 марта 2003 года избран также Председателем КНР, а в сентября 2004 года председателем Военного совета ЦК КПК).
Состоявшийся в октябре 2007 года 17-й съезд КПК (2200 делегатов, представлявших 73 миллиона членов партии) вписал в устав КПК положение о «научной концепции развития», предполагающей отказ от одностороннего акцента на количественный рост в пользу качественных показателей, обеспечение всестороннего гармоничного и устойчивого развития на базе единого и комплексного планирования, в основе которого лежат «марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина и важные идеи тройного представительства». Теория «китайского самобытного социализма» (чжунго тэсэ шэхуэйчжуи), ставшая развитием предложенной Дэн Сяопином теории строительства «социализма с китайской спецификой», трактуется как «новейшее достижение китаизации марксизма» и «непрерывно развивающаяся открытая теоретическая система». На съезде был выдвинут лозунг создания в Китае «гармоничного социалистического модернизированного государства». Выделены 5 направлений развития «китайского самобытного социализма»: самостоятельной инновации, «новая индустриализация», модернизация сельского хозяйства, урбанизация, политическое развитие. К направлениям единого комплексного планирования добавлен пункт о «едином комплексном планировании внутренней и международной обстановки».
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Флаг Коммунистической партии Китая.