КИРИНО ЭДЬПИДИО

КИРИНО ЭДЬПИДИО - филиппинский государственный деятель.

По образованию юрист, окончил Университет Филиппин (1915 год). Соратник М. Л. Кесона, в 1919-1925 годах член Палаты представителей Конгресса Филиппин, в 1925-1935, 1941 годах сенатор, в 1934-1938 годах входил в состав правительства автономных Филиппин.

В период японской оккупации участвовал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , подвергался аресту. В 1946-1948 годах один из лидеров Либеральной партии, вице-президент и министр иностранных дел, в 1948-1953 годах президент Республики Филиппины. Имя Кирино присвоено провинции, созданной в 1966 году.

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