КЕМАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
КЕМАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - принятое в литературе название национальной революции в Турции в 1918-1923 годах под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка.
Началась после поражения Турции в Первой мировой войне, в условиях угрозы утраты ею государственного суверенитета. Руководящей силой «Кемалистской революции» была военно-бюрократическая элита, выступавшая в союзе с крупными землевладельцами и анатолийской национальной буржуазией (преимущественно торговой).
Значительную роль в «Кемалистской революции» играли также патриотически настроенные круги мелкой буржуазии, интеллигенция, офицерство и духовенство. Немалое влияние на возникновение и развитие «Кемалистской революции» оказала Октябрьская революция 1917 года в России.
С 1915 года младотурецкий режим (смотрите Младотурецкая революция 1908 года), опасаясь оккупации Турции державами Антанты, начал готовить в Анатолии структуры для развёртывания партизанской войны, ставшие впоследствии ядром Обществ защиты прав, которые инициировали «Кемалистскую революцию». В конце 1918 года - начале 1919 года в Анатолии возникло стихийное народное движение против оккупации Антантой ряда районов страны.
После захвата Грецией Измира (15.05.1919 года) это движение переросло в освободительную войну. Анатолийские крестьяне начали создавать партизанские отряды («национальные силы»), которые в 1919-1920 годах были главной силой сопротивления (в том числе «Зелёная армия» под командованием Черкеса Этхема). К концу 1920 года была сформирована регулярная кемалистская армия. В сентябре 1919 года Сивасский конгресс Обществ защиты прав Анатолии и Румелии создал руководящий центр революции - Представительный комитет во главе с Ататюрком. Избрав в конце 1919 года своей резиденцией Анкару, этот комитет фактически взял на себя функции временного правительства Турции.
По требованию кемалистов в Стамбуле был созван парламент, принявший 28.01.1920 года декларацию о независимости Турции («Национальный обет»). После разгона парламента оккупационными властями (март 1920 год) Представительный комитет созвал в Анкаре 23.04.1920 года Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), провозгласившее себя единственной законной властью в стране. Султанское правительство в Стамбуле к этому времени в значительной степени утратило своё влияние.
Его попытки подавить движение кемалистов собственными силами (организация мятежей в Анатолии, переброска туда так называемой халифатской армии и др.) потерпели неудачу. С середины 1920 года державы Антанты начали открытую вооруженную интервенцию в Турцию, главная роль в осуществлении которой отводилась греческой армии (смотрите Греко-турецкая война 1919-1922 годов). Одновременно они стали оказывать давление на султанское правительство, вынудив его подписать кабальный Севрский мирный договор 1920 года.
В начале 1921 года регулярная армия ВНСТ остановила наступление греческих войск, а затем нанесла им ряд серьёзных поражений и к осени 1922 года полностью освободила территорию Турции от иностранных интервентов. Успеху «Кемалистской революции» способствовала политическая и материальная поддержка Турции со стороны РСФСР, заключившей с ней в марте 1921 года Договор о дружбе и братстве. На Лозаннской конференции 1922-1923 годов державы Антанты отказались от Севрского договора 1920 года и признали независимость Турции. В ходе «Кемалистской революции» и последующих преобразований (смотрите «Кемалистские реформы») Турция превратилась в светскую буржуазную республику.
Исторические источники:
Кемаль-Ататюрк Мустафа. Путь новой Турции: 1919–1927. М., 1929–1934. Т. 1–4;
Кемаль-Ататюрк Мустафа. Избранные речи и выступления. М., 1966;
Cebesoy A. F. Millî Mücadele hâtiralari. İst., 1953.