Кампания неповиновения. Латинская Америка между мировыми войнами Перед Первой мировой войной огромный латиноамериканский мир представлял собой сообщество из 20 независимых государств и служил сырьевым дополнением к европейской экономике. На чтение: 6 минут

Перед Первой мировой войной огромный латиноамериканский мир представлял собой сообщество из 20 независимых государств и служил сырьевым дополнением к европейской экономике. Из Америки в Европу шло сырье и продукты, в обратном направлении – промышленные товары. В 1913 году объем грузоперевозок между континентами составлял 22,5 млн тонн – в пять раз больше, чем между Северной и Южной Америками. Самоистребление Европы на полях сражений Первой мировой возвысило роль США, а красные знамена социализма вдохновили латиноамериканских революционеров на борьбу за более справедливое общество.

Особенности исторического развития Латинской Америки

Специфика освоения бескрайних территорий Латинской Америки испанцами, а затем и другими европейскими нациями, заключалась в желании поселенцев извлечь максимальную прибыль в кратчайшие сроки. В итоге сложился значительный перекос в устройстве экономики. Каждый регион специализировался на одном-двух источниках прибыли, большую часть из которых составляли полезные ископаемые, либо продукция аграрного сектора. Подобные моноэкономики служили исключительно верхушке общества и были ориентированы на экспорт, а не на развитие внутреннего рынка.

Так, Аргентина жила за счет экспорта зерна и мяса, Чили – селитры и меди, Уругвай – шерсти и мяса, Куба – сахара, Эквадор – бананов, Венесуэла – нефти. Важнейшую роль играли латифундисты, влиявшие на все политические и социальные процессы в своих странах. Развитие инфраструктуры подчинялось логике аграрно-сырьевой периферии. Внутренние пути сообщения и торговые связи развивались исключительно в интересах функционирования прибыльных предприятий. Главным мировыми выгодоприобретателями подобного типа хозяйствования являлись финансовые киты – Великобритания до Первой мировой войны и Соединенные Штаты после нее. Через капиталы (в виде кредитов, инвестиций, консорциумов) они держали все нити управления. Конечно, такое положение вещей не могло нравиться местному населению.

Латинская Америка между мировыми войнами

Хотя все 1920-е гг. были благоприятны для экспортно-сырьевой модели экономики – рос спрос, росли инвестиции – они все же оказались отмечены для Латинской Америки ростом социальной напряженности. Окрепшее профсоюзное движение, вдохновляясь революционными событиями в Европе, требовало восьмичасового рабочего дня и увеличения заработной платы. Стачки и забастовки прокатились по всему региону, нередко перерастая в столкновения с полицией и баррикадные бои.

Наиболее яркими примерами могут служить вооруженное выступление анархистов в Рио-де-Жанейро в ноябре 1918 года, всеобщая забастовка на Кубе в 1919 года, восстание работников сахарных плантаций в Перу в 1921 году, студенческие беспорядки в Аргентине. По всему континенту росла популярность левых идей – социализма, коммунизма, анархо-синдикализма. Но главным авангардом наступления на олигархию стала армия, где среди молодых офицеров были сильны патриотические и демократические настроения. Даже в правящих кругах вырос спрос на национал-реформизм, на создание более справедливого общества, на противодействие засилью западного капитала.

В Латинской Америке широкое распространение получил т.н. каудильизм – при сохранении внешних республиканских форм правления реальная власть сосредотачивалась в руках каудильо (диктатора, вождя, лидера). Причем латиноамериканский диктатор не всегда исключительно наслаждался своим положением, но и нередко сам выступал инициатором реформ в национальных интересах.

Великая депрессия 1929–1933 гг. больно ударила по латиноамериканской экономике. Экспортные цены упали почти в три раза, что повлекло за собой цепь неблагоприятных последствий: сокращение производства, финансовый кризис, банкротство предприятий, ликвидацию торговых компаний, стремительный рост безработицы. В качестве противодействия последствиям депрессии усилилась роль государства в экономике. Так или иначе, но во всех странах выросли государственный сектор, финансово-кредитная помощь бизнесу, защитные таможенные пошлины.

Конечно, эти потрясения напрямую отражались на социально-политической жизни. В 1931 году в Чили произошел мятеж на военно-морском флоте, в 1932 году коммунисты подняли восстание в Сальвадоре, в 1934 году в Мексике к власти пришли левые во главе генералом Ласаро Карденасом. С другой стороны, в Аргентине, Уругвае, Гватемале во главе государства встали правые диктатуры. В некоторых странах (Бразилия, Чили, Аргентина) зародился интерес к фашизму, но дальше заигрывания с режимами Гитлера и Муссолини их правительства не пошли. Во время Второй мировой войны Латинская Америка выступила на стороне антифашистской коалиции, а бразильский экспедиционный корпус даже принял активное участие в боевых действиях на Апеннинском полуострове.

Мексика

К 1918 году Мексика только вышла из семилетней революции, имевшей глубоко народное начало и направленной против латифундизма и англо-американского влияния. Следствием затяжной неурядицы стали тяжелая экономическая ситуация и осложнившиеся отношения с США. С 1920 по 1928 гг. в стране действовал режим революционного каудильизма, не оправдавший чаяний большинства: при населении в 15 млн человек 50% частных земельных владений по-прежнему принадлежали менее чем 3000 людям, 32 млн га земли находились в руках иностранцев, а уровень сельскохозяйственного производства в 1925 году составлял только 62% от показателей 1910 года.

К 1927 году режим уже тяготился своей «революционностью» и сквозь пальцы смотрел на нарушения трудового законодательства предпринимателями. Во время мирового кризиса наибольшее влияние в мексиканской политике получил Плутарко Элиас Кальес. Его полудиктатура известна в истории как «максимата». Мексика тяжело пережила депрессию: поступления в бюджет между 1929 и 1932 гг. сократились в 15 раз, капиталовложения упали на 30%. Несколько лет страна жила в перманентном политическом потрясении.

Ставший в 1934 году президентом Ласаро Карденас выдвинул тезис о социально ответственном государстве и проявил решительность в проведении радикальных реформ антиолигархического характера. Более миллиона крестьян получили землю, деятельность иностранных компаний была серьезно ограничена. В 1937–1938 гг. правительство национализировало всю нефтяную промышленность и большую часть железных дорог. Большой прогресс был достигнут в области народного образования и социальной защите трудящихся. Безусловно, при Карденасе суверенитет Мексики заметно укрепился.

Куба

После испано-американской войны 1898 года Куба провозгласила независимость, но фактически находилась на положении протектората США, ведь согласно поправке Платта от 1901 года Соединенные Штаты «обеспечивали суверенитет острова». Пользуясь своим эксклюзивным положением, американцы в 1903 году возвели на Кубе знаменитую базу Гуантанамо. Главным продуктом кубинской экономики оставался сахар. В 1914–1918 гг. американские фирмы полностью реорганизовали отрасль, что привело к полуторному увеличению выработки – с 2,5 млн тонн в 1914 году до 4,1 млн тонн в 1919 году.

После отмены американцами в начале 1920 года контроля над сбытом сахара его цена на мировом рынке подскочила за несколько месяцев вчетверо. На Кубу хлынули потоки долларов, начался сахарный бум, прозванный современниками «пляской миллионов». Однако уже к концу того же года цены упали в шесть раз. Тем не менее, колоссальные вложения американского капитала буквально во все отрасли экономики делали остров привлекательным для американского бизнеса.

С 1925 по 1933 гг. на Кубе правил «тропический Муссолини» Херардо Мачадо. История его правления банальна – за несколько лет он стал богатейшим человеком Кубы с многомиллионными счетами в зарубежных банках. Вместо реформ процветала демагогия, недовольным затыкали рот. Американцев это устраивало.

Мировой кризис больно ударил по экономике, завязанной на монокультуру: производство сахара сократилось в 2,5 раза. Более того, высокие таможенные пошлины, установленные американцами, давали им больший сбор, чем поступления в кубинский бюджет.

12 августа 1933 года на Кубе началась всеобщая забастовка. Испуганный Мачадо бежал в США, а к власти пришла хунта. Примечательно, что никто из заговорщиков не имел воинского звания выше сержанта. Главным из них стал Фульхенсио Батиста, будущий диктатор. В скором времени новый американский президент Франклин Делано Рузвельт объявил «политику доброго соседа» и инициировал отмену болезненной для кубинцев «поправки Платта», но ее заменил торговый договор 1934 года, не менее дискриминационный для кубинской промышленности.

Венесуэла

В 1920-е гг. Венесуэла переживала экономический подъем. Во многом он был связан с нефтяной экспансией американских и английских компаний, развернувшимся дорожным строительством и оздоровлением системы финансов. За венесуэльскую нефть разгорелось жесткая борьба между «Ройял-Датч-Шелл» и группой Рокфеллера (бывший «Стандард Ойл»). В декабре 1922 года геологи обнаружили богатое месторождение Ла-Роса с возможностью добычи 100 000 баррелей в день, что послужило прологом к нефтяной лихорадке. В 1929 году Венесуэла добывала в 100 раз больше нефти, чем в 1921 году, и вышла по этому показателю на второе место после США.

Стране удалось выплатить громадные долги, но в то же время ее экономика полностью подчинилась нефти: от 75 до 90% экспорта и 50–70% дохода в казну приходилось на углеводороды. В «золотое нефтяное десятилетие» Венесуэлой правил диктатор Висенте Гомес. Он подавил любые оппозиционные взгляды, увеличил репрессивный аппарат. Важно отметить, что потоки нефтедолларов шли в основном в карманы приближенных диктатора, населению доставались крохи. Около 70% венесуэльских детей оставались неграмотными, уровень заработной платы оставался низким. Противники Гомеса предприняли несколько неудачных попыток его свержения. Смерть «отца нации» 17 декабря 1935 г. вызвала всеобщее ликование в стране.

Боливия

Если Венесуэла существовала за счет нефти, то «кормильцем» Боливии стало олово. Беспрецедентный спрос на этот металл во время Первой мировой войны позволил сформировать современную горнорудную промышленность с помощью американских и английских инвесторов. Почти все минеральные богатства Боливии контролировали несколько монополистов. Схожей была ситуация в сельском хозяйстве: 95% земли принадлежало латифундистам, а большинство крестьян сохраняло личную зависимость от помещиков. При этом в 1920 году у либерального правительства не оказалось денег даже на жалование чиновникам и военным.

В июне 1920 году в результате переворота к власти пришел Баутиста Сааведра, выдвинувший программу перемен в духе национал-реформизма, но отсутствие денег, непоследовательность действий и зависимость от олигархов свели на нет все начинания. Крах нью-йоркской биржи в октябре 1929 года отразился и на добыче олова: к 1932 году она сократилась более чем вдвое. Следствием стали повальные сокращения на предприятиях и утечка капиталов за рубеж.

Летом 1930 года Боливия буквально взорвалась. В Ла-Пасе антиправительственные манифестации переросли в бои с полицией, а отряд левых революционеров во главе с Роберто Инохосой захватил город Вильянсон и объявил о создании «Социальной республики». Хотя протесты были подавлены, президент Эрнандо Силес по настойчивой просьбе генералов отказался от поста. Власть перешла к Даниэлю Саламанке. Он объявил дефолт и вынудил горнодобывающие компании сдавать 50% валюты государству, чтобы хоть как-то поправить катастрофическое финансовое положение. В 1932 году началась война с Парагваем за спорную область Чако, как считалось, богатую нефтью. После трех лет сражений Боливия потерпела поражение, потеряла 50 000 человек убитыми и уступила 2/3 спорной территории (240 000 кв.км) Парагваю.

В следующие несколько лет в Боливии произошло три военных переворота. В стране установился режим «социалистического милитаризма»: собственность американской компании «Стандард Ойл оф Нью-Джерси» (ныне «Экссон Мобил») была национализирована, а в горнодобывающей промышленности установился государственный контроль.

Чили

В первой трети XX века Чили относилась к самым развитым странам региона, хотя и ей не удалось избегнуть присущих Латинской Америке проблем, связанным со ставкой на торговлю сырьем (в данном случае, селитрой и медью) и господством иностранного капитала. Однако, в отличие от соседей, в Чили достаточно устойчиво функционировала парламентская система с соперничеством консерваторов, либералов, демократов и радикалов. Между мировыми войнами президенту и правительству приходилось решать вечные проблемы дефицита бюджета, ограничения влияния олигархов и западных компаний, вопросы рабочего и профсоюзного движения, социальной поддержки населения.

Экономический климат в 1920-е гг. был здесь достаточно благоприятным, чему способствовали высокие цены на экспортное сырье и крупные вложения американских инвесторов. Но мировой кризис 1929 года очень больно ударил по Чили. Доходы от продажи меди и селитры упали в 10 раз. Антикризисные меры включали в себя режим жесткой экономии, в т.ч. сокращение зарплат служащим, прекращение общественных работ и т.д., что в конечном счете привело к массовым беспорядкам лета 1931 года и бегству из страны авторитарного президента Карлоса Ибаньеса. 1 сентября вспыхнул мятеж на военно-морской базе Кокимбо, и вскоре пожар недовольства распространился на весь флот. Восставшие, поддержанные коммунистами, требовали прекращения выплат по внешнему долгу, аграрной реформы, раздела латифундий, поддержки отечественного производства. 5 сентября корабли флота подверглись бомбардировке с воздуха, и 7 сентября моряки капитулировали.

1932 год начался в Чили с всеобщей забастовки, всю весну страну лихорадило. 3 июня хунта во главе с полковником Мармадуке Грове свергла президента Хуана Монтеро и провозгласила социалистическую республику. В городах стали появляться революционные советы, но уже через 12 дней Грове арестовали и сослали на остров Пасхи. В страну вернулся прежний президент Карлос Ибаньес и поднял свой мятеж. 13 сентября вспыхнул новый мятеж под руководством генерала Бартоломе Бланче, через месяц – еще один, во главе с генералом Педро Вигнолой. Бунтовщики требовали одного – восстановления порядка в стране. Президентские выборы 30 октября 1932 года проходили в обстановке политического хаоса. Победу одержал консервативный кандидат Артуро Алессандри, после чего обстановка стала постепенно выправляться. В 1938 году военные профашистского толка предприняли еще один мятеж, но он был подавлен в зародыше.

Аргентина

Аргентина 1920–1930-х гг. была самой развитой страной Латинской Америки. В ней развивалась нефтяная, текстильная, цементная и химические отрасли, но локомотивом по-прежнему оставалось животноводство, 60% которого принадлежало американским фирмам. Более того, благодаря множеству опытных в сельском хозяйстве мигрантов из Италии, новым американских тракторам и комбайнам, а также современному подходу к агрикультуре удалось резко поднять урожайность кукурузы, пшеницы, льна, ржи, ячменя, по которым Аргентина держала первые-вторые места в мировом экспорте.

К 1928 году страна вышла на восьмое место в мировой торговле. Великая депрессия не обошла Аргентину стороной, как и прочие страны Южной Америки. Общий спад производства вызвал глубокое недовольство общества, что привело к сентябрьскому перевороту 1930 года. К власти пришел большой поклонник модного тогда фашизма Хосе Феликс Урибуру. Наступила эпоха «позорного десятилетия», реально длившаяся с 1930 по 1943 гг., отмеченная запретом оппозиционных партий, манипуляциями на выборах, государственной коррупцией, заигрыванием со странами Оси, с переходящими из одного в другой кризисами. Только очередной переворот 1943 года прервал эту грустную историю.

Бразилия

Процессы межвоенного периода оказали эпохальное воздействие и на развитие Бразилии. Хотя экспорт кофе по-прежнему играл первую скрипку в экономике страны, и кофейные плантаторы, как и прежде имели большой вес, Бразилия все прочнее становилась на индустриальные рельсы. Это происходило на фоне острой идеологической борьбы либералов, фашистов, демократов, коммунистов, консерваторов. Промышленный переворот охватил в первую очередь текстильную и пищевую отрасли, строительную сферу и портовую инфраструктуру. Зарождались собственные машиностроение и металлургия. Одновременно с появлением массового пролетариата правительство стало уделять внимание охране труда и правам рабочих.

Сложности развития Бразилии, обостренные сильным финансовым влиянием Великобритании и вседозволенностью местной олигархии, привели к появлению движения тенентистов (лейтенантов). Патриотически настроенные молодые офицеры выступили против правительства, не отвечавшего национальным интересам. В 1920-е гг. тенентисты поднимали восстания в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Риу-Гранди-ду-Сул. В 1925–1927 гг. полковник Луис Карлос Престес развернул овеянное легендами в бразильской истории партизанское движение в нескольких южных и центральных штатах. «Колонна Престеса» прошла 25 000 км, выдержала 53 сражения с правительственными войсками и ни разу не оказалась побежденной.

Но не храбрость благородных героев, а всемирная депрессия послужила толчком к переменам. В 1930 году Либеральный альянс, поддержанный тенентистами, студентами, интеллигенцией и рабочими, поднял знамя вооруженной борьбы против правящей олигархии. В итоге к власти пришел Жетулиу Варгас, осуществивший реформы в интересах национальной буржуазии. Его программа выхода из кризиса напоминала рузвельтовскую. С годами правление Варгаса всё больше приобретало авторитарные черты и даже диктаторские замашки, но при этом ему действительно удалось стимулировать промышленный рост и улучшить благосостояние населения.

Источник обложки: Livejournal