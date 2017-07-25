Как русские с парагвайцами против Боливии воевали С начала ХХ века землю постоянно сотрясали войны и военные конфликты самого различного масштаба. На этот период приходятся и две самых разрушительных и кровопролитных мировых войны. Миллионы людей погибли, тысячи городов разрушены. Но на этом человечество не останавливалось и постоянно заполняло появляющиеся мирные паузы своими местными войнами, военными столкновениями, конфликтами. Количество жертв и разрушений только увеличивалось. Беженцы, голод, болезни – вот главные спутники этих печальных событий. Сегодня мы расскажем об одном практически неизвестном у нас конфликте между Парагваем и Боливией, который произошёл в 1930-е годы в Латинской Америке. Это была без преувеличения самая кровавая война в этом регионе. Между Парагваем... На чтение: 2 минуты

С начала ХХ века землю постоянно сотрясали войны и военные конфликты самого различного масштаба. На этот период приходятся и две самых разрушительных и кровопролитных мировых войны. Миллионы людей погибли, тысячи городов разрушены.

Но на этом человечество не останавливалось и постоянно заполняло появляющиеся мирные паузы своими местными войнами, военными столкновениями, конфликтами. Количество жертв и разрушений только увеличивалось. Беженцы, голод, болезни – вот главные спутники этих печальных событий.

Сегодня мы расскажем об одном практически неизвестном у нас конфликте между Парагваем и Боливией, который произошёл в 1930-е годы в Латинской Америке. Это была без преувеличения самая кровавая война в этом регионе. Между Парагваем и Боливией находилась полупустынная холмистая область Чако. Заселена она была племенами туземцев-людоедов, которых боялись даже местные более мирные индейцы. Пограничные споры между двумя государствами длились десятилетиями, так как эти земли даже на географических картах были указаны невнятно. Так бы всё и продолжалось до бесконечности, но появилось предположение, что на этих землях может быть нефть…

Война началась в июне 1932 года. За Боливию выступила американская компания «Стандарт Ойл» (и в целом США) и крупнейшая в Латинской Америке, хорошо вооружённая при поддержке Германии (ещё не гитлеровской) армия.

На стороне Парагвая оказалось около 50 тысяч индейцев, вооружённых мачете, и три тысячи русских добровольцев, которые назвали эту страну своей новой родиной.

Портал «История.рф» в своих материалах неоднократно обращался к судьбе русских людей, волею судеб оказавшихся на чужбине. И в Парагвае была небольшая колония русских белогвардейцев, которые переправились туда из Европы в 1920-е годы.

Местные власти предложили эмигрантам принять парагвайское гражданство и поступить на службу в армию далёкой латиноамериканской страны. Русские офицеры обсудили это предложение и сформулировали своё решение так: «Почти 20 лет назад мы потеряли нашу любимую Россию, оккупированную силами большевиков. Сегодня Парагвай – это страна, которая приютила нас с любовью, и она переживает тяжёлые времена... Это наша вторая родина, и она нуждается в нашей помощи. Ведь мы же боевые офицеры!»

Генеральный штаб парагвайской армии возглавил Иван Тимофеевич Беляев, бывший генерал-майор русской армии, прибывший в Парагвай из Аргентины в 1924 году. Беляев обратился к русским офицерам, оказавшимся вдали от родины, с призывом приезжать в Парагвай, и это обращение нашло отклик. С началом парагвайско-боливийской войны в Парагвай прибыло несколько групп белоэмигрантов, в основном казаков.

Русские офицеры начали формировать новую парагвайскую армию. Полковники Николай и Сергей Эрны строили фортификационные сооружения, да так успешно, что первый из них очень скоро стал парагвайским генералом. Майор Николай Корсаков, обучая военному делу свой конный полк, перевёл для него на испанский язык песни русских кавалеристов. Капитан Юрий Бутлеров (потомок выдающегося химика, академика Александра Михайловича Бутлерова), майоры Николай Чирков и Николай Зимовский, капитан 1-го ранга Всеволод Канонников, капитаны Сергей Салазкин, Георгий Ширкин, барон Константин Унгерн фон Штернберг, Николай Гольдшмит и Леонид Леш, лейтенанты Василий Малютин, Борис Эрн, братья Оранжереевы и многие другие стали героями войны в Чако.

Русские офицеры смогли превратить десятки тысяч мобилизованных неграмотных парагвайских крестьян в настоящую армию, способную защитить свою страну.

Сначала боевые действия представляли собой беспорядочные и малоэффективные стычки в джунглях и борьбу за отдельные укреплённые пункты. Потом постепенно стало складываться какое-то подобие линии фронта. Обе армии зарылись в землю и опутали свои позиции колючей проволокой. А в это время активно шло обучение и перевооружение парагвайской армии. Ход боевых действий стал напоминать Первую мировую войну, тем более что противоположную боливийскую армию возглавлял немецкий генерал Ганс Кундт, участник тех боевых действий. Генерал заявил, что в Боливии он будет применять новый метод наступления, использованный им на Восточном фронте. Но скоро стало ясно, что вся его тактика разбилась об оборону, построенную русскими офицерами, которые тоже успешно воевали на Восточном фронте, но с противоположной стороны.

Медленно, но верно превосходство парагвайской армии стало сказываться на всех боевых действиях. Парагвайские солдаты продвигались вперёд, распевая русские солдатские песни, переведённые на испанский и язык гуарани.

После трёх с лишним лет боёв, 28 октября 1935 года, война между Боливией и Парагваем завершилась. А 21 июля 1938 года в Буэнос-Айресе был подписан мирный договор, в соответствии с которым Парагвай сохранил за собой три четверти территории Чако. Но самым грустным для воюющих сторон стало то, что нефти в Гран-Чако в итоге так и не нашли.

Интересно, что русские колонисты закрепили своё положение в государстве. Для организации русских колоний парагвайским правительством были выделены большие территории в междуречье рек Парагвай и Парана. А неугомонный генерал Иван Беляев разработал и подал для рассмотрения в палату депутатов парагвайского парламента проект закона о правах и привилегиях русских переселенцев. Этот проект предусматривал свободу вероисповедания, создание национальных школ, сохранение казачьих обычаев и традиций, общинного владения землёй. Проект вводил полный запрет на продажу спиртных напитков ближе чем за пять километров от создаваемых станиц. В нём отвергалась дискриминация приезжающих по возрасту, полу, имущественному положению, физическим или умственным способностям. Все прибывающие освобождались на десять лет от уплаты пошлины на ввоз имущества.

Парагвайское правительство высоко оценило самоотверженность русских и их участие в защите страны. Русские генерал-майоры Эрн и Беляев зачислены в ряды парагвайской армии в чинах генерал-лейтенантов «гонорис кауза» со всеми правами и привилегиями парагвайских генералов, а семь улиц столицы Парагвая Асунсьона до сих пор носят имена русских героев той забытой войны.