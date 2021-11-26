ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ 1927‒1937

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ 1927-1937 годов, вооружённое противоборство между Гоминьданом и Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Ки­тая (КПК) .

В апреле 1927 года нанкинская группировка Гоминьдана во главе с Чан Кайши, который командовал войсками, принимавшими участие в Северном походе 1926-1927 годов, начала репрессии против членов КПК, работавших в Гоминьдане и стремившихся во исполнение директив Ком­му­ни­сти­че­ско­го интернационала установить контроль над этой партией. В июле 1927 года уханьская группировка Гоминьдана, соперничавшая с Чан Кайши и пользовавшаяся до этого поддержкой руководства СССР, также потребовала от коммунистов, работавших в Гоминьдане, отмежеваться от КПК. В ответ коммунисты поднялись на вооруженную борьбу, сначала под лозунгами революционизации Гоминьдана, против его руководства, а с осени 1927 года против Гоминьдана, под лозунгами передачи земли кре­сть­я­нам и создания советов.

1.8.1927 года началось восстание в Наньчане. Его организаторы планировали спровоцировать выступление гоминьдановских войск, дислоцированных в районе Наньчан - Цзюцзян (провинция Цзянси), против партийного руководства и вывести их на юг, в провинцию Гуандун, куда (в порт Шаньтоу) предполагалось доставить оружие из Владивостока. Но из 20-21 тысячи бойцов в восточный Гуандун пробилась лишь небольшая часть. С августа по декабрь 1927 года коммунисты пытались поднять крестьянские восстания («восстания осеннего урожая») в южных провинциях, но выступления были разрозненными, и власти их быстро подавляли. Исключением стали уезды Хайфын и Луфын, где советская власть продержалась до весны 1928 года.

11-13.12.1927 года под руководством КПК было поднято восстание в Кантоне.

Разрыв Уханя с коммунистами создал условия для преодоления раскола Гоминьдана и утверждения Чан Кайши в качестве лидера этой партии. В сентябре 1927 года в Нанкине (провинция Цзянсу) было сформировано коалиционное Национальное правительство. В октябре 1928 года оно объявило о введении в Китае «политической опеки» Гоминьдана сроком на 6 лет, начиная с 1929 года.

С конца 1920-х годов КПК в борьбе с Гоминьданом перешла к тактике создания баз в труднодоступных районах и на стыках провинций. К началу 1930-х годов «советские районы» вытянулись полосой вдоль восточной, южной и западной границ провинции Цзянси (включая районы восточного Хунани и западного Фуцзяни), в западном Хубэе и западном Хунани, а также на стыке провинций Хубэй, Хунань и Аньхой. Отряды коммунистов (около 60 тысяч бойцов) стали именоваться Красной Армией Китая (КАК) и получили нумерацию частей и соединений. Главной опорной базой КПК были «советские районы» на юго-востоке Цзянси и западе Фуцзяни, обороняемые 1-м фронтом КАК. С конца 1930 года правительственные войска провели 5 карательных экспедиций против «советских районов». 1-я и 2-я экспедиции (ноябрь 1930 - январь 1931 и март - июнь 1931) окончились неудачей, 3-я экспедиция (июль - сентябрь 1931) была приостановлена в связи с началом оккупации японскими войсками Северо-Восточного Китая. Затрудняли борьбу Гоминьдана с коммунистами и противоречия внутри самого Гоминьдана, выливавшиеся в крупные военные кон­флик­ты . В результате 4-й экспедиции осенью 1932 года войскам Гоминьдана удалось вытеснить части КАК из района Хубэй - Хэнань - Аньхой на север провинции Сычуань. Однако они не смогли противодействовать расширению территории, контролируемой КПК в районе её главной базы. В 1932 численность КАК выросла до 250 тысяч человек. В октябре 1933 началась 5-я экспедиция гоминьдановских войск, целью которой был разгром главной базы КПК. Экспедиция была подготовлена с привлечением германских советников, в ней участвовали около 500 тысяч солдат и офицеров, командовал войсками лично Чан Кайши. Прежде чем перейти к активным действиям, войска Гоминьдана разъединили базы КПК и начали окружать их системой долговременных укреплений. В сентябре 1934 руководство КПК приняло решение о прорыве окружения. Находившиеся в его распоряжении части были сведены в Полевую Красную Армию 1-го фронта (около 100 тысяч человек, главком Чжу Дэ, политкомиссар Чжоу Эньлай). 16.10.1934 она вырвалась из окружения и начала Северо-западный поход 1934-36 («Великий поход») в провинцию Сычуань, а оттуда в провинции Шэньси, Ганьсу и Нинся, на стыке которых была создана новая главная опорная база КПК с центром в городе Яньань. Во время этого похода утвердилось лидерство в КПК Мао Цзэдуна.

В декабре 1936 Чан Кайши, прибывший с инспекторской поездкой в город Сиань (провинция Шэньси), где располагался штаб правительственных войск, вытесненных японцами с севера и северо-востока Китая, был взят военными под арест. От него потребовали согласия на сотрудничество со всеми патриотическими силами, прежде всего с КПК, в отражении агрессии со стороны Японии. Чан Кайши был вынужден согласиться на это. В 1937, после начала широкомасштабной агрессии Японии в Китае, войска КПК формально влились в состав вооруженных сил Национального правительства в качестве 8-й полевой армии и Новой 4-й армии, а ряд деятелей КПК вошёл в организованный при Национальном правительстве Национальный политический совет. Это положило конец гражданской войне в Китае, хотя столкновения между частями КПК и Гоминьдана продолжались до конца войны с Японией, временами принимая крупные масштабы.

Дополнительная литература:

Чжунхуа минь­го ши. Пе­кин, 1996. Т. 5–6;

Modern China: аn еncy­clopedia of history, culture and nationalism / Ed. by Wang Ke-wen. N. Y., 1999;

ВКП(б), Ко­мин­терн и Ки­тай. До­ку­мен­ты. М., 1999. Т. 3: 1927–1931. Ч. 1–2;

Ис­то­рия Ки­тая / Под ред. А. В. Ме­лик­се­то­ва. 3-е изд. М., 2004.

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