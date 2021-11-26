ГОМЕС КАСТРО ЛАУРЕАНО ЭЛЕУТЕРИО

ГО́МЕС КА́СТРО (Gо́mez Castro) ЛАУРЕА́НО ЭЛЕУТЕ́РИО. Государственный и по­ли­тический дея­тель Ко­лум­бии.

Ро­дил­ся в се­мье ком­мер­сан­та. По спе­ци­аль­но­сти ин­же­нер. В 1909 году окон­чил Национальный университет в Бо­го­те. В 1911-1918 годах, 1921-1923 годах де­пу­тат ниж­ней па­ла­ты пар­ламен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии; ос­но­вал журнал «La Unidad». В 1923-1925 годах по­сол в Ар­ген­ти­не, в 1931-1932 годах по­сол в Гер­ма­нии. С 1932 года ли­дер Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. В 1931-1935 годах, 1939-1945 годах се­на­тор. С 1936 года из­да­вал кон­сер­ва­тив­ную газету «El Siglo». В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал в под­держ­ку А. Гит­ле­ра и Ф. Фран­ко, был од­ним из ор­га­ни­за­то­ров ульт­ра­пра­вой Ко­лум­бий­ской фа­лан­ги. В 1948 году министр иностранных дел. Об­ви­нён­ный в при­ча­ст­но­сти к убий­ст­ву ли­де­ра ли­бе­ра­лов Х. Гай­та­на, в 1948 году бе­жал в Ис­па­нию. В 1949 году, после от­стра­не­ния ли­бе­ра­лов от вла­сти и вве­де­ния чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1950 году из­бран пре­зи­ден­том. Ус­та­но­вил в стра­не дик­та­тор­ский ре­жим и раз­вер­нул пре­сле­до­ва­ния де­мо­кра­тических сил. В 1951 году в свя­зи с бо­лез­нью вре­мен­но пе­ре­дал ис­пол­не­ние обя­зан­но­стей пре­зи­ден­та Р. Ур­да­не­ту. В 1953 году был низ­ло­жен в ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го генералом Г. Ро­ха­сом Пи­ниль­ей, и вы­ехал в Ис­па­нию. По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1957 году коа­ли­ции ли­бе­ра­лов и кон­сер­ва­то­ров для пе­ре­хо­да к гражданскому прав­ле­нию вер­нул­ся в Ко­лум­бию. В 1958-1962 годах председатель се­на­та.

Сочинения:

Obras completas. Bogotá, 1984–1989. Vol. 1–4.