ГОМЕС КАСТРО ЛАУРЕАНО ЭЛЕУТЕРИО
ГО́МЕС КА́СТРО (Gо́mez Castro) ЛАУРЕА́НО ЭЛЕУТЕ́РИО. Государственный и политический деятель Колумбии.
Родился в семье коммерсанта. По специальности инженер. В 1909 году окончил Национальный университет в Боготе. В 1911-1918 годах, 1921-1923 годах депутат нижней палаты парламента от Консервативной партии; основал журнал «La Unidad». В 1923-1925 годах посол в Аргентине, в 1931-1932 годах посол в Германии. С 1932 года лидер Консервативной партии. В 1931-1935 годах, 1939-1945 годах сенатор. С 1936 года издавал консервативную газету «El Siglo». В годы 2-й мировой войны выступал в поддержку А. Гитлера и Ф. Франко, был одним из организаторов ультраправой Колумбийской фаланги. В 1948 году министр иностранных дел. Обвинённый в причастности к убийству лидера либералов Х. Гайтана, в 1948 году бежал в Испанию. В 1949 году, после отстранения либералов от власти и введения чрезвычайного положения, вернулся на родину. В 1950 году избран президентом. Установил в стране диктаторский режим и развернул преследования демократических сил. В 1951 году в связи с болезнью временно передал исполнение обязанностей президента Р. Урданету. В 1953 году был низложен в результате переворота, организованного генералом Г. Рохасом Пинильей, и выехал в Испанию. После образования в 1957 году коалиции либералов и консерваторов для перехода к гражданскому правлению вернулся в Колумбию. В 1958-1962 годах председатель сената.
Сочинения:
Obras completas. Bogotá, 1984–1989. Vol. 1–4.