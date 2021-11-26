ДУТРА ЭУРИКУ ГАСПАР

ДУТРА ЭУРИКУ ГАСПАР - бразильский государственный и военный деятель, маршал.

В 1922 году окон­чил Выс­шую во­енную шко­лу при бразильском ген­шта­бе. Как во­ен­ный все­гда стро­го вы­пол­нял рас­по­ря­же­ния дей­ст­вую­щей вла­сти: в 1924-1927 годах сра­жал­ся про­тив те­нен­ти­стов, в 1930 году - про­тив вос­став­ших ли­бе­ра­лов, при­вед­ших к вла­сти Ж. Д. Вар­га­са, в 1932 году вое­вал с его про­тив­ни­ка­ми, по­пы­тав­ши­ми­ся взять ре­ванш (за что в том же го­ду был про­из­ве­дён в ге­не­ра­лы), в 1935 году по­да­вил вос­ста­ние Национально-ос­во­бо­дительного аль­ян­са (за это Вар­гас в 1936 году на­зна­чил Дутра во­енным ми­ни­ст­ром), в 1937 году - мя­теж ин­те­гра­ли­стов.

Пре­стиж Дутра в стра­не вы­рос по­сле то­го, как бразильская ар­мия всту­пи­ла во Вторую ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции . В 1945 году, с па­де­ни­ем дик­та­ту­ры Вар­га­са, Дутра был из­бран пре­зи­ден­том Бра­зи­лии от Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии (соз­да­на Вар­га­сом). Всту­пил в долж­ность 31.01.1946 года. На по­сту пре­зи­ден­та от­ка­зал­ся от про­ве­де­ния со­ци­аль­но-эко­но­мических ре­форм и взял курс на пря­мое по­дав­ле­ние в стра­не ра­бо­че­го и де­мо­кра­тического дви­же­ния.

При Дутре Бра­зи­лия от­ка­за­лась от про­ве­де­ния сба­лан­си­ро­ван­ной внеш­ней по­ли­ти­ки и ста­ла главным со­юз­ни­ком США в Латинской Аме­ри­ке. Дутра - один из ини­циа­то­ров под­пи­са­ния Рио-­де-­Жа­ней­ро пак­та 1947 года, в том же го­ду ра­зо­рвал ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР. Пра­ви­тель­ст­во Дутры, до­бив­шее­ся рос­та промышленности, но не спра­вив­шее­ся с ин­фля­ци­ей, под­вер­га­лось ост­рой кри­ти­ке в Бра­зи­лии. Про­тив Дутрa вы­сту­пил так­же Вар­гас, по­бе­див­ший на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1950 года.