АГА-ХАН

«Почетный вождь», наследственный титул главы шиитской секты исмаилитов, дарованный в начале XIX в. персидским правителем Фатх Али-Шахом (1797–1834) своему зятю Хасану Али-Шаху, по преданию — потомку пророка Мухаммеда и 46-му имаму исмаилитов-низаритов.

Династия насчитывает четырех представителей, первый из которых переселился в Индию в 1840.

Автор статьи: С. Ю. Рафалюк.

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