АБД АЛЬ-КЕРИМ (АЛЬ-КРИМ) АЛЬ-ХАТТАБИ, Мухаммед ибн Абд аль-Крим

Политический деятель Марокко .

Сын вождя берберского племени бану уриагель в области Риф на севере Марокко. Богослов по образованию, стал в 1910 учителем, затем судьей в Мелилье. В 1915 за призывы к борьбе за независимость (Марокко с 1912 — протекторат Франции и Испании) брошен в испанскую тюрьму. В 1919 ушел в горы и возглавил борьбу против власти Испании (Рифские войны). Создал армию с четкой структурой и береговой артиллерией, ввел воинскую повинность для всех способных носить оружие с 16 до 50 лет. После разгрома испанских войск в ряде битв созвал в 1921 съезд вождей племен, который учредил «Конфедеративную республику племен Рифа», избрав Национальное собрание и правительство во главе с президентом А. аль-К. в ранге эмира. Республика успешно сопротивлялась испанцам до 1924, но не смогла противостоять объединенным силам Испании и Франции. Весной 1926 А. аль-К. был взят в плен французами и выслан на о. Реюньон. В 1947 ему было разрешено выехать во Францию, но по дороге эмир бежал с парохода в Порт-Саиде и получил политическое убежище в Египте . В 1948 он возглавил созданный марокканскими, алжирскими и тунисскими эмигрантами в Каире комитет освобождения арабского Магриба, который стал оказывать разнообразную помощь патриотам Магриба, вплоть до завоевания этими странами политической независимости.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.