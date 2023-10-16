10 класс | Всеобщая история

Гражданская война в Испании и Европа

Малай В.

В монографии впервые в российской испанистике реконструированы ход, этапы, формы и результаты интернационализации событий в Испании 1936-1939 гг., дан комплексный анализ международных аспектов гражданской войны: геополитического, военно-политического, военно-технического, пропагандистского и др. Включение в сферу исследования секретных фондов Архива внешней политики МИД РФ, материалов Военнотехнического бюро СНК СССР, а также фонда "Комитета обороны при Совнаркоме СССР” (ГАРФ) позволило воспроизвести сложные лабиринты международной политики "невмешательства”, опровергнуть ряд стереотипов истории гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. В книге нашли отражение непростые взаимоотношения Центра и советских дипломатов, действовавших в Испании. Отдельный раздел посвящен информационному обеспечению трагических событий 1936-1939 гг. на Пиренейском полуострове. Показано, какой вклад в совершенствование способов ведения острейшей пропагандистской борьбы внесла испанская война как у самих участников конфликта, так и у друзей и недругов противоборствующих сторон за пределами Испании.