ТЕРУЭЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1937-1938 ГГ.

Одно из крупнейших сражений гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. , происходившее в декабре 1937 г. – феврале 1938 г.

Г. Теруэль представлял собой форпост франкистов между центральной частью Республики и Каталонией, опасно приближенный к морю. Начальник Генштаба народной армии республиканцев В. Рохо направил под Теруэль до 15 бригад, добившись восьмикратного превосходства в живой силе. 15 декабря республиканцы под командованием Э. Эрнандеса нанесли удары навстречу друг другу в обход Теруэля. 19 декабря республиканцы окружили Теруэль, но развивать успех не стали, отбросив франкистов от города недостаточно далеко. Окруженный гарнизон франкистов был разгромлен к 8 января 1938 г. В. Рохо воспринимал эту операцию как локальную. 25 декабря главным командованием было решено, что операция закончилась, что противник смирился с потерей Теруэля. 21 декабря Рохо вывел из-под Теруэля три корпуса. В республике произошел взрыв энтузиазма. Однако скоро выяснилось, что сражение только начинается.

30-31 декабря Ф. Франко нанес контрудар. 5 февраля франкисты снова перешли в наступление и к 23 февраля отбили Теруэль, заняв также обширную территорию севернее города. Инициатива была окончательно утеряна республиканцами.

Автор статьи: Шубин А.В.