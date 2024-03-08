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СТРЕЗА КОНФЕРЕНЦИЯ 1935
Стрéза конферéнция 1935 — созвана по инициативе Франции для обсуждения нарушения Германией военных статей Версальского мирного договора 1919. Состоялась на о. Белла (коммуна Стреза, Италия) 11–14 апреля 1935 при участии представителей Великобритании, Франции и Италии. Из-за разногласий между участниками конференции была принята лишь общая резолюция, осуждающая действия Германии. Введение санкций против Германии, на чем настаивала Франция, не было поддержано. И. А. Кукушкина.
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