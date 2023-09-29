Райк, Ласло

Райк ( венг. Rajk) , Ласло (08.03.1909, Секейудвархей, ныне Одорхею-­Секуеск, Румыния — 15.10.1949, Будапешт) — венгерский политический деятель, коммунист. Участник Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 , интернирован во Францию. С 1941 — в Венгрии, арестован, освобожден в 1944, один из организаторов антифашистского подполья. Вновь арестован в ноябре 1944, этапирован в австрийскую часть Германии, вернулся в мае 1945, вошел в высшее руководство Коммунистической партии Венгрии (КПВ). С марта 1946 — министр внутренних дел в коалиционном правительстве, с 1948— министр иностранных дел. В мае 1949 по инициативе М. Ракоши арестован, главный обвиняемый на показательном судебном процессе (сентябрь 1949). Под пытками публично признал участие в антигосударственном заговоре. Казнен. Процесс стал частью антиюгославской кампании, инициированной И. В. Сталиным в целях сплочения формирующегося советского блока. Летом 1955 в условиях нормализации отношений СССР и Югославии была признана несостоятельность обвинений против Р. В марте 1956 реабилитирован. Акция по перезахоронению Р. 6 октября сопровождалась многотысячной манифестацией, ставшей прелюдией к массовому восстанию 23 октября 1956.

Лит .: Сас Б. Без всякого принуждения. История одного сфабрикованного процесса. М., 2003. А. С. Стыкалин.