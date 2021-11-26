КАТАЛОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1938-1939 ГГ.

Наступление армии Ф. Франко против армии Второй республики, закончившееся поражением Восточной армии республиканцев и занятием Каталонии франкистами.

Наступление началось 23 декабря 1938 г. 250 тысячам солдат Франко противостояло 176 тысяч республиканцев (у которых было 86 тысяч винтовок). На 260 истребителей и 300 бомбардировщиков франкистов приходилось 95 истребителей и 29 бомбардировщиков республиканцев. Войска были деморализованы, и после сражения на Эбро у республиканцев не было достаточных резервов в Каталонии. В конце декабря – начале января республиканцы оказывали организованное сопротивление, удерживая фронт. Итальянцы давили на армию Эбро от Лериды, стремясь отрезать приморский угол республиканской обороны, и 15 января 1939 г. они провались к морю. Три республиканские дивизии были разгромлены, что деморализовало всю армию.

Начался исход республиканцев из Каталонии во Францию. Республиканцы откатывались к границе с Францией, сдавая даже укрепленные позиции без боя, если противник прорывался на фланге. Барселона, окруженная горами, имевшая запасы боеприпасов и снаряжения, могла выдержать осаду. Но республиканцы были деморализованы и покидали позиции. 26 января в Барселону прорвались моторизованные части франкистов. На улицах развернулись бои 60 танков, танкеток и броневиков франкистов против 28 танков и броневиков республиканцев. Если бы в городе были построены укрепления или хотя бы баррикады, если бы во время этого боя пехота не бежала из города, у франкистов не было бы шансов взять Барселону сходу. К вечеру Барселона пала.

Вместе с войсками к Пиренеям отходило население. Этот исход создал пробки, через которые по дорогам не могли пройти войска и снаряжение. 4 февраля пала Жерона, 7 февраля франкисты преодолели последний оборонительный рубеж на реке Флувия. Республиканцы уходили во Францию , где массы интернированных были размещены в лагерях под открытым небом в сырой местности, что привело к высокой смертности.

8 февраля границу пересекли глава правительства Х. Негрин и начальник Генштаба В. Рохо. 9 февраля последние республиканцы перешли границу с Францией и были там интернированы – война кончилась для 70 тысяч республиканских солдат. Поражение в Каталонии поставило республику на грань катастрофы.

Исторические источники:

Коминтерн и гражданская война в Испании. М., 2001;

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 1963.

Автор статьи: Шубин А.В.