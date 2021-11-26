КАСАДО МЯТЕЖ 1939 Г.

Попытка переворота во Второй республике в Испании в марте 1939 г., которая привела к падению республики и завершению гражданской войны в Испании в 1936-1939 гг .

Военным лидером мятежа стал командующий Центральным фронтом полковник С. Касадо. Республиканское командование докладывало Негрину , что возможности сопротивления Республики почти исчерпаны. Но оставалась надежда на изменение международной обстановки, которое сможет спасти республику. В конце января – начале февраля Касадо установил канал связи с франкистами с целью договориться о почетной капитуляции, при которой желающие покинуть страну республиканцы смогу это сделать. Главным препятствием для соглашения Касадо и его сторонники считали премьер-министра Х. Негрина и коммунистов. Коммунисты убеждали Негрина, что необходимо провести чистку военных, но это только усиливало антикоммунистические настроения части офицерства. К Касадо присоединился и главнокомандующий Х. Миаха.

2 марта Негрин начал перестановки в командовании армией республики. Касадо, 25 февраля произведенный в генералы, был назначен начальником Генштаба, но Касадо отказался подчиниться этим решениям, чтобы не потерять непосредственное управление войсками.

4-5 марта произошел мятеж на военно-морской базе Картахена. Из Картахены ушел флот, что затруднило организованную эвакуацию республиканцев. Узнав о событиях в Картахене, Касадо решил, что ждать больше нельзя, и выступил против правительства в ночь на 6 марта. Было объявлено о создании Национального совета обороны (НСО) без коммунистов. Председателем НСО стал прославленный Миаха. Реальным лидером мятежа был Касадо. В НСО вошли три беспартийных военных, 2 республиканца, два социалиста и 2 анархо-синдикалиста. Важной боевой силой мятежа были анархо-синдикалисткие части IV корпуса С. Меры, который считал, что борьба идет против коммунистов за почетный мирный договор с Ф. Франко. Идеологом НСО и его министром иностранных дел стал правый социалист Х. Бестейро. Манифест НСО был направлен против дезертирства и капитулянтства, в котором обвинялись ушедший в отставку президент М. Асанья и Негрин. Касадо утверждал, что Республика будет вести войну, пока Франко не согласится на мир, почетный для республиканцев.

В Мадриде развернулись боевые действия между сторонникам НСО и коммунистам. В этих условиях Негрин вылетел во Францию, лишив сопротивление перевороту легитимности, необходимой в этих условиях.

7 марта верные Негрину части под командованием командующего 1-м корпусом Барсело установили почти полный контроль над Мадридом, коммунисты расстреляли несколько офицеров из штаба Касадо. Авиация касадистов бомбила штаб-квартиру КПИ. 9 марта подошли новые части Меры, которые выбили коммунистов из центра Мадрида.

12 марта перед угрозой наступления франкистов коммунисты прекратили сопротивление, потребовав от НСО заключить почетный мир, гарантирующий независимость Испании. Касадисты провели аресты коммунистов и расстреляли Барсело, отомстив за казненных касадистов. Анархо-синдикалисты настаивали, что коммунисты должны получить право на политическую деятельность, им также должно быть обеспечено право на беспрепятственную эвакуацию.

Но Франко не собирался идти на переговоры даже с правительством без коммунистов. Это обрекало политику НСО на крах. Провалились и официальные попытки Касадо добиться почетной капитуляции с разрешением уехать всем желающим.

16 марта Франко напомнил Касадо, что требует только безоговорочной капитуляции . 19 марта НСО согласился вступить в технические переговоры о сдаче позиций. Их результатом стала капитуляция авиации, что еще сильнее затруднило эвакуацию. 22 марта НСО выдвинул откровенные требования, которые боялся сформулировать ранее, но ради которых и брала власть – Республика готова капитулировать, если Франко даст возможность эвакуироваться тем, кто хочет уехать.

Начался исход республиканцев из Испании. Потоки беженцев заполнили порты. Солдаты толпами уходили с позиций. Если до мятежа Касадо Республика могла бы продержаться еще непродолжительное время, то теперь никто не мог остановить катастрофу.

Члены НСО 27 марта стали разбегаться из Мадрида. В столице остался лишь наивный Бестейро , полагавший, что миротворчество избавит его от франкисткой тюрьмы (он умрет в заключении в 1940 г.). Касадо бежал за границу. 27 марта франкисты перешли во всеобщее наступление, 28 марта – без сопротивления заняли Мадрид. 1 апреля организованное сопротивление республиканцев прекратилось, гражданская война завершилась. Развернулся франкистский террор на занятой территории.

Исторические источники:

Коминтерн и гражданская война в Испании. М., 2001;

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 1963.

Автор статьи: Шубин А.В.