ИСПАНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (ИСРП)

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) — политическая партия в Испании, основанная 2 мая 1879 в Мадриде бывшими членами испанской федерации Интернационала 1-го во главе с рабочим-типографом П. Иглесиасом.

До 1881 — на нелегальном положении, в 1888 под влиянием и эгидой ИСРП был создан Всеобщий союз трудящихся Испании (ВСТ).

В августе 1888 в Барселоне прошел 1-й конгресс ИСРП, принявший программу партии, среди требований которой были переход политической власти в руки трудящихся, обобществление всех средств производства и т. п. Партия критиковала «буржуазные» партии, отвергала возможность диалога и сотрудничества с «буржуазным» правительством.

С 1891 партия участвует в муниципальных, а затем и в парламентских выборах. В мае 1891 представитель ИСРП М. Орте и Андрес впервые был избран в городской совет Бильбао, в 1905 в городской совет Мадрида входили уже три члена ИСРП, среди которых П. Иглесиас и Ф. Ларго Кабальеро . По результатам выборов 1910 ИСРП впервые представлена в парламенте Испании. Выступала за нейтралитет Испании в Первой мировой войне.

В августе 1917 ИСРП совместно с ВСТ организовала всеобщую забастовку. В апреле 1921 на 3-м чрезвычайном конгрессе ИСРП большинство делегатов выступило против вступления партии в Коммунистический интернационал . Сторонники вхождения в Коминтерн во главе с А. Гарсия Кехидо вышли из состава ИСРП и основали Испанскую коммунистическую рабочую партию, которая в ноябре 1921 объединилась с Испанской коммунистической партией в Коммунистическую партию Испании .

ИСРП не поддержала переворот М. Примо де Риверы, однако заняла примирительную позицию по отношению к установившейся диктатуре. Сотрудничество социалистов с режимом завершилось в 1927, ИСРП перешла в лагерь оппозиции. В августе 1930 ИСРП неофициально присоединилась к Пакту республиканских партий, направленному на свержение монархии.

После провозглашения Второй республики 14 апреля 1931 члены партии Ф. Ларго Кабальеро, И. Прието и Ф. де лос Риос вошли в состав Временного правительства Н. Алькала Саморы-и-Торреса, с октября 1931 — в правительстве М. Асаньи-и-Диаса .

В октябре 1934 ИСРП организовала всеобщую забастовку против вхождения в состав правительства членов Испанской конфедерации автономных правых (СЭДА).

15 января 1936 представители ИСРП и ВСТ подписали Пакт о Народном фронте. 16 февраля 1936 ИСРП в составе Народного фронта одержала победу на парламентских выборах, получив 93 депутатских мандата.

Во время Гражданской войны в Испании 1936—1939 члены ИСРП стояли во главе республиканского правительства: Ф. Ларго Кабальеро (сентябрь 1936 — май 1937), Х. Негрин (май 1937 — март 1939). В этот период в ИСРП сформировалось три фракции: реформистская (Х. Бестейро), центристская (И. Прието) и левая (Ф. Ларго Кабальеро). После победы мятежников во главе с Ф. Франко в 1939 ИСРП была запрещена. Члены партии участвовали в антифранкистском движении, руководство партии находилось в Тулузе (Франция).

Возрождение партии началось в начале 1970-х, ее первые три конгресса прошли во Франции. В это время в ИСРП шло противостояние между «исторической» фракцией, т. е. руководством партии, находившимся в эмиграции во Франции, и «обновленцами» — членами партии, которые вели подпольную деятельность на территории Испании.

В 1974 генеральным секретарем партии стал Ф. Гонсалес Маркес . Под его руководством ИСРП стала одной из основных политических сил Испании. В июле 1975 ИСРП вместе с 15 антифранкистскими организациями создали коалицию «Платформа демократической конвергенции», которая в сентябре того же года заключила соглашение с другим объединением оппозиционных сил — Демократическим советом. 3 ноября обе организации, выступая как единый блок левых партий «Демократическая координация», выдвинули совместную программу борьбы за демократию.

В 1976 в Мадриде состоялся 27-й конгресс ИСРП. В феврале 1977 партия была легализована. На парламентских выборах в июне 1977 заняла второе место, уступив коалиции Союза демократических сил во главе с председателем правительства А. Суаресом, получила 118 мандатов. Члены ИСРП участвовали в выработке согласованной позиции всех ведущих политических сил Испании по поводу наиболее острых проблем страны, 25 октября 1977 Ф. Гонсалес вместе с лидерами других партий подписал итоговый документ — Пакты Монклоа.

На внеочередном конгрессе партии в 1979 было принято решение об отказе от марксистской идеологии и о приверженности в дальнейшем принципам демократического социализма.

В 1982—1996 и в 2004—2011 — правящая партия (кабинеты Ф. Гонсалеса и Х. Л. Родригеса Сапатеро ), с 2011 — в оппозиции. Партия насчитывает более 161 тыс. членов (май 2017).

Высший орган ИСРП — Федеративный конгресс (Congreso Federal). Генеральный секретарь партии — П. Санчес Перес-Кастехон. ИСРП входит в Партию европейских социалистов, Социалистический интернационал и Прогрессивный альянс.

Лит.: Пожарская С. П. Социалистическая рабочая партия Испании. 1931—1939. М., 1966. Jover Zamora J. M., Gómer-Ferrer G., Fusi J. P. España: sociedad, política y civilización (siglos XIX—XX). Madrid, 2001. Castillo S., Gómez Llorente L., Moral Sandoval E., Ripollés R., Orluño M., Guerra A. Cien años por el Socialismo: Historia del PSOE (1879—1979). Madrid, 1979.