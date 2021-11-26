Гвадалахaрская оперaция 1937

Гвадалахáрская оперáция 1937 — одно из крупнейших сражений Гражданской войны в Испании 1936—1939. Началось 8 марта 1937 с наступления войск Ф. Франко на Мадрид в тыл основным силам республиканцев со стороны города Гвадалахара. На этом направлении были сосредоточены 15 тысяч марокканцев во главе с Х. Москардо, четыре дивизии итальянского экспедиционного корпуса общей численностью 35 тыс. при 250 танках под общим командованием М. Роатты. Первоначально наступлению франкистов противостояла 12-я дивизия республиканцев — 10 тыс. бойцов, из которых почти половина была не вооружена. Ее фронт был прорван. Под Гвадалахару были переброшены все свободные части Центрального фронта республиканцев, из которых был сформирован IV армейский корпус под командованием Э. Хурадо в составе 11-й дивизии Э. Листера, 11-й интербригады и еще трех бригад, 14-й дивизии анархиста С. Меры, которой была придана 12-я интербригада, в состав которой также входил итальянский батальон. Хотя численность республиканцев удвоилась, противник сохранял более чем двойное превосходство в живой силе. У республиканцев было только 60 советских танков, но их качество было выше, чем у итальянских. Происходили воздушные бои. 11 марта 1937 франкистские войска прорвали фронт Листера под Триуэгой. С помощью советских танков и авиации удалось отбить Триуэгу. На участке Меры итальянцы были остановлены за Бриуэгой, после чего и здесь республиканцы стали наносить контрудары. 12 марта 1937 Роатта был вынужден перейти к обороне. 14 марта 1937 на фронт в районе Гвадалахары прибыл командующий Центральным фронтом республиканцев Х. Миаха. Клин фашистов был зажат республиканцами с двух сторон. 11-я и 12-я дивизии вместе с 11-й интербригадой давили на него с запада, а 14-я дивизия и 12-я интербригада — с востока. 18 марта 1937 они перешли в контрнаступление и взяли Бриуэгу с востока и севера. Под угрозой окружения фашисты побежали. В плен было взято 300 итальянцев. К 23 марта 1937 республиканцы отбили города Гаханехос и Вильявисьоса-де-Тахуния. Г. о. стала первой и единственной очевидной победой республиканцев и анархистов в Гражданской войне в Испании. Франкисты могли потерять инициативу. Но этого не произошло из-за вспышки внутренней борьбы в республиканском лагере в мае 1937.

Лит.: Гражданская война в Испании: Действия на Центральном фронте ( октябрь 1936 — апрель 1937 года); П. Самойлов. Гвадалахара. СПб., 2006; Шубин А. В. Великая испанская революция. М., 2011. А. В. Шубин.