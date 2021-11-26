ЗВОРЫКИН ВЛАДИМИР КОЗЬМИЧ

Русско-американский инженер, один из изобретателей иконоскопа и кинескопа, ставших основой электронного телевидения; автор более 120 изобретений. Существуют разночтения в дате рождения Зворыкина. В США принято считать, что он родился 30 июля 1889 г. Эта дата транслируется и в ряде российских справочных изданий. Предполагается, что Зворыкин убавил себе год, чтобы поступить для защиты докторской диссертации в Питтсбургский университет, куда принимали соискателей в возрасте не старше 35 лет.

Отец Козьма Алексеевич потомственный почетный гражданин Мурома, купец 1-ой гильдии, торговец хлебом и владелец пароходов. С 1903 г. был председателем Муромского общественного банка. Мать - Елена Николаевна. Дом, в котором родился В.К. Зворыкин, сохранился до сих пор: в нем располагается Муромский историко-художественный музей. Двое братьев Козьмы Алексеевича прервали купеческую династию и были учеными. Рано умерший Николай Алексеевич (1854-1884) был магистром математики и физики, учеником А.Г. Столетова. Константин Алексеевич (1861-1928) профессор Киевского политехнического института, автор трудов по теории резания металлов и технологии машиностроения.

В.К. Зворыкин был седьмым ребенком в семье. Учился в Муромском реальном училище, с детских лет бывал в конторах и на пароходах отца, на которых занимался ремонтом электрооборудования. После окончания училища Зворыкин в 1906 г. поступил на физический факультет Санкт-Петербургского университета, однако по настоянию отца через год поступил в Технологический институт, в котором он познакомился с профессором Б.Л. Розингом, автором работ по электронной передаче изображения на расстоянии. Во время учебы в составе группы профессоров и студентов Зворыкин в 1908 г. посетил Германию, Бельгию, Францию, Англию, где русские студенты знакомились с работой предприятий и промышленных лабораторий. С 1910 г. и вплоть до окончания технологического института в 1912 г. Зворыкин вел под руководством Розинга работу в его лаборатории.

В 1912 г. окончив институт с отличием и званием инженера-технолога, Зворыкин продолжил образование в Коллеж Франс в Париже, где его научным руководителем был физик Поль Ланжевен. Однако Первая мировая война прервала его научные занятия. Зворыкин вынужден вернуться в Россию для службы в армии. Службу проходил в Гродно в частях беспроволочного телеграфа, а затем перебрался в Петроград, где получив офицерское звание, работал в Офицерской электротехнической школе.

В 1915 г. Зворыкин женился на студентке стоматологического училища Татьяне Васильевой, но вместе они прожили недолго: в 1918 г. Татьяна уехала в эмиграцию, в Берлин. Эмигрировать вместе с ней он отказался. В 1916 г. Зворыкин получил назначение военпредом на завод Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов (РОБТиТ), выпускавший радиостанции для армии, флота и авиации. Там он познакомился с известным ученым радиотехником и крупным предпринимателем С.М. Айзенштейном. После Февральской революции в 1917 г. по заданию Временного правительства Зворыкин наладил работу радиостанции для связи между Таврическим дворцом и Кронштадтом, затем снова вернулся на работу в РОБТиТ. В конце года завод был эвакуирован в Москву.

Зная о выданном ордере на его арест, так как он не явился в комиссариат для призыва в Красную армию, Зворыкин покидает Москву не заходя домой. Сначала он едет в Нижний Новгород, оттуда пароходом по Волге и Каме до Перми. Целью его был Омск – столица независимой Сибири. В Екатеринбурге Зворыкин был арестован для выяснения личности, однако вошедшие в город войска чехословацкого корпуса освободили его. В Омске Зворыкин получил бумаги для деловой поездки в США. Тем не менее выехать из Омска можно было только на север, и Зворыкин принимает решение пробираться в Америку северным путем. Больше месяца длилось плавание в составе научной экспедиции, возглавляемой геологом профессором И.П. Толмачевым, на пароходе по Иртышу и Оби через Карское море к острову Вайгач. Отсюда на ледоколе «Соломбала» с французскими инженерами и оборудованием для омской радиостанции Зворыкин добрался до Архангельска, оккупированного войсками Антанты. Не без труда получив необходимые визы, он через Норвегию, Данию, Англию едет в США, где оказывается накануне нового 1919 г. Чувствуя себя связанным обязательствами перед командировавшим его сибирским правительством, Зворыкин вернулся в Омск через Японию, Владивосток и Харбин. Отчитавшись по прежним поручениям и получив новые, Зворыкин снова уехал в США, на этот раз навсегда.

На первых порах обосноваться в Нью-Йорке ему помогает русский посол Б.А. Бахметьев. Получить работу в исследовательской лаборатории и добиться успеха Зворыкину удалось далеко не сразу, но он планомерно шел к намеченной цели. Из Берлина к Зворыкину приехала жена, которую ему удалось разыскать, в 1920 г. родилась дочь Нина, а в 1927 г. вторая дочь Елена. 16 сентября 1924 г. он стал гражданином США и поступил соискателем в Питтсбургский университет. После двухлетнего вечернего обучения защитил диссертацию и получил степень доктора философии по физике.

В 1931 г. Зворыкин создал электронно-лучевую трубку с мозаичной фоточувствительной структурой – иконоскоп. Однако работодатели Зворыкина считали его изобретения бесперспективными с точки зрения практического применения и окупаемости.

В конце концов, выходец из России Д.А. Сарнов, впоследствии председатель совета директоров компании RCA (Радиокорпорация Америки) и бригадный генерал армии США поддержал идеи Зворыкина в области исследования и создания телевизионных систем и вложил в это огромные средства. В 1933 г. им была создана телевизионная система с разложением на 240 строк, а в 1934 г. на 343 строки с чересстрочной разверткой. В 1936 г. в США были начаты телевизионные передачи с использованием этой системы.

После установления дипломатических отношений между США и СССР в 1933 г. Советское правительство предложило Зворыкину вернуться на родину. Он отклонил это предложение, однако принял приглашение приехать в СССР, чтобы прочесть курс лекций и познакомиться с работой научных лабораторий. В 1933 г. лабораторию Зворыкина в США посетили представители СССР специалисты в области радиоэлектроники С.А. Векшинский и А.Ф. Шорин. В том же году Зворыкин посетил СССР, где выступил с докладом в Доме ученых в Москве. В 1934 г. он снова побывал на родине в лабораториях Ленинграда и Москвы. В 1935 г. эти контакты привели к заключению договора между фирмой RCA и Наркоматом электропромышленности, что позитивно сказалось на развитии советской электроники.

В конце 30-х – начале 40-х гг. Зворыкиным была выполнена серия работ по созданию электронных микроскопов. В послевоенные годы занимался разработкой компьютерного метода предсказания погоды с использованием радиозондов и системой электронного управления движением транспорта.

В 1954 г. после ухода на пенсию с поста руководителя лаборатории фирмы RCA он стал директором Центра медицинской электроники при Институте Рокфеллера в Нью-Йорке, а также президентом основателем Международной федерации медицинской электроники и биологической техники.

В этот период Зворыкин создает уникальный микроскоп для исследования химических реакций внутри живых клеток, который воспроизводит цветное изображение объекта на телеэкране. Развитие интегральной микроэлектроники позволило ему вместе с медиками реализовать и идею эндорадиозондирования. Зондом при этом методе служит миниатюрная таблетка – радиопередатчик. Так Зворыкин стал основоположником биоинженерии.

Он был членом Американской Академии Искусств и Наук, Академии инженеров, Американского философского общества, почетным членом многих академий и научных обществ. В 1977 г. его имя было занесено в Национальную Палату Славы изобретателей США. Зворыкин удостоен Национальной Медали Науки США, премии Пионера Американской ассоциации промышленников, Президентского диплома Почета, Креста Почетного легиона Франции и других.

В возрасте 60 с лишним лет Зворыкин развелся с первой женой и женился на Екатерине Андреевне Полевицкой, женщине, которую любил долгие годы, но не мог на ней жениться, так как муж не давал ей развода. В 78 лет в качестве туриста посетил Владимир и тайком свой родной Муром, закрытый для иностранных туристов.

Умер 29 июля 1982 года в Принстоне, штат Нью-Джерси, США.

В 2008 г. правительством Российской Федерации была учреждена программа «Зворыкинский проект» с ежегодным вручением национальной премии в области инноваций - «Зворыкинской премии».

Сочинения:

Телевидение при помощи катодных трубок. Л., 1933.

Моя автобиография // Новый журнал, 2009, № 254, 255.