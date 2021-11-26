ЖОЛИВЕ АНДРЕ

ЖОЛИВЕ АНДРЕ - французский композитор.

Учил­ся у П. Ле Фле­ма (1928–1930). Ис­пы­тал влия­ние му­зы­ки К. Де­бюс­си , М. Ра­ве­ля, П. Дю­ка , А. Шён­бер­га. Став уче­ни­ком Э. Ва­ре­за (1930-1933), экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал со зву­ком, ор­ке­ст­ров­кой, гар­мо­ни­ей. Цик­лом фортепианных пьес «Ма­на» (1935) от­крыл­ся так называемый ма­ги­че­ский пе­ри­од в твор­че­ст­ве Жоливе («Пять за­кли­на­ний» для флей­ты со­ло, 1936; «Пять ри­ту­аль­ных тан­цев», 1939); ис­поль­зуя ост­рые дис­со­нан­сы и ре­пе­ти­тив­ную тех­ни­ку, Жоливе пы­тал­ся во­пло­тить мис­тический дух куль­ту­ры Аф­ри­ки и Восточной Азии. В 1935 году совместно с О. Мес­сиа­ном и Д. Ле­зю­ром ос­но­вал общество аван­гард­ной му­зы­ки «Спи­раль», в 1936 году - с ни­ми же и И. Бод­рие груп­пу «Мо­ло­дая Фран­ция» (су­ще­ст­во­ва­ла до на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны), це­лью ко­то­рой ста­ла про­па­ган­да «ду­хов­ных цен­но­стей и че­ло­ве­че­ских ка­честв в ме­ха­ни­сти­че­ском и обез­ли­чен­ном ми­ре». В 1945-1946 годах по­ле­ми­че­ски вы­сту­пил в пе­ча­ти про­тив чрез­мер­но­го (по его мне­нию) влия­ния И.Ф. Стра­вин­ско­го на французскую му­зы­ку, а так­же про­тив «ис­кус­ст­вен­но­сти» стро­гой до­де­ка­фо­нии . Уп­ро­стив соб­ственный стиль, вер­нул­ся к то­наль­но­сти в ко­мической опе­ре «До­ло­рес, или Чу­до урод­ли­вой жен­щи­ны» (1942) и ба­ле­те «Гинь­оль и Пан­до­ра» (1943). В 1945-1959 годах музыкальный руководитель те­ат­ра «Ко­ме­ди Фран­сез» (Па­риж). Со­вер­шив пу­те­ше­ст­вия по Азии и Аф­ри­ке, вновь об­ра­тил­ся к эк­зо­тической те­ма­ти­ке и ри­ту­аль­ным тек­стам («Эпи­та­ла­ма для 12-го­лос­но­го во­каль­но­го ор­ке­ст­ра» на древнеегипетском, древнегреческом, индийский и китайский тек­сты, 1953). В ора­то­рии «Прав­да Жан­ны» (1956) и ор­ке­ст­ро­вом со­чи­не­нии «Пре­крас­ные влюб­лён­ные» (1961) ис­поль­зо­вал сти­ли­сти­ку и ин­ст­ру­мен­та­рий французского ба­рок­ко . С 1961 года пре­по­да­вал ком­по­зи­цию (профессор с 1966 года) в Па­риж­ской кон­сер­ва­то­рии.