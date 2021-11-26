ЖОЛИВЕ АНДРЕ
ЖОЛИВЕ АНДРЕ - французский композитор.
Учился у П. Ле Флема (1928–1930). Испытал влияние музыки К. Дебюсси, М. Равеля, П. Дюка, А. Шёнберга. Став учеником Э. Вареза (1930-1933), экспериментировал со звуком, оркестровкой, гармонией. Циклом фортепианных пьес «Мана» (1935) открылся так называемый магический период в творчестве Жоливе («Пять заклинаний» для флейты соло, 1936; «Пять ритуальных танцев», 1939); используя острые диссонансы и репетитивную технику, Жоливе пытался воплотить мистический дух культуры Африки и Восточной Азии. В 1935 году совместно с О. Мессианом и Д. Лезюром основал общество авангардной музыки «Спираль», в 1936 году - с ними же и И. Бодрие группу «Молодая Франция» (существовала до начала 2-й мировой войны), целью которой стала пропаганда «духовных ценностей и человеческих качеств в механистическом и обезличенном мире». В 1945-1946 годах полемически выступил в печати против чрезмерного (по его мнению) влияния И.Ф. Стравинского на французскую музыку, а также против «искусственности» строгой додекафонии. Упростив собственный стиль, вернулся к тональности в комической опере «Долорес, или Чудо уродливой женщины» (1942) и балете «Гиньоль и Пандора» (1943). В 1945-1959 годах музыкальный руководитель театра «Комеди Франсез» (Париж). Совершив путешествия по Азии и Африке, вновь обратился к экзотической тематике и ритуальным текстам («Эпиталама для 12-голосного вокального оркестра» на древнеегипетском, древнегреческом, индийский и китайский тексты, 1953). В оратории «Правда Жанны» (1956) и оркестровом сочинении «Прекрасные влюблённые» (1961) использовал стилистику и инструментарий французского барокко. С 1961 года преподавал композицию (профессор с 1966 года) в Парижской консерватории.