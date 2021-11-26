ЗАГРАДНИЧЕК ЯН
ЗАГРАДНИЧЕК ЯН - чешский поэт.
Из крестьянской семьи. Учился в Карловом университете в Праге (1926-1930). Печатался с 1924 года. В ранней поэзии Заградничека ощущается влияние символизма: сборник «Искушения смерти» («Pokušení smrti», 1930) и др. В сборниках «Рябины» («Jeřáby», 1933), «Жаждущее лето» («Žíznivе́ lе́to», 1935), «Приветствие солнцу» («Pozdravení slunci», 1937) воссоздан поэтический образ родной земли. Заградничек последовательно отстаивал христианские ценности, в том числе в религиозно-патриотических сочинениях: сборник «Хоругви» («Korouhve», 1940), поэма «Святой Вацлав» («Svá tý Vá clav», 1945) и др. Расхождения с послевоенной идеологией Чехословакии нашли отражение в поэмах Заградничека «Ла Салетта» («La Saletta», 1947) и «Знак власти» («Znamení moci», 1951, опубликована в 1990 году). В 1951 году арестован по подозрению в государственной измене и приговорён к 13 годам тюрьмы; досрочно освобождён в 1960 году; реабилитирован посмертно в 1968 году. Тюремная лирика Заградничека вошла в посмертные сборники «Четыре года» («Čtyři léta», 1969) и «Дом Страх» («Dům Strach», 1981).