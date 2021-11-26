ДАН
Язык народа дан.
Распространён на западе Кот-д’Ивуара (ивуарийское назв. языка – якуба), на севере Либерии (гио), в нескольких деревнях на юге Гвинеи. Общее число говорящих от 1 до 1,2 млн. чел. (1993, оценка).
Д. относится к юж. группе манде языков. Насчитывается до 40 диалектов только в Кот-д’Ивуаре, носители которых не всегда понимают друг друга.
Для фонетич. системы Д. характерно наличие 12–15 неносовых гласных и 9–12 носовых; имплозивных согласных; 3–5 уровневых тонов и 2–3 модулированных (падающих). Для морфологии – до 18 серий личных местоимений, при помощи которых выражаются падеж, отрицание, вид и наклонение глагола, фокус контраста; в 1-м лице мн. ч. противопоставляются инклюзивные и эксклюзивные формы, имеются формы дв. ч. инклюзива (см. Инклюзив, Эксклюзив). Существительные подразделяются на формальные классы относительных (со значением неотчуждаемой принадлежности) и автосемантичных (со значением отчуждаемой принадлежности), распределение по которым лексикализовано в большей мере, чем в манден языках. В ходе слияния некоторых существительных с послелогами образуются падежные локативные формы.
Формируются 3 письм. нормы: гио в Либерии; зап. якуба (на основе диалекта бло) и вост. якуба (на основе диалекта гуэта) в Кот-д’Ивуаре. Это ведёт к формированию трёх лит. форм языка Д. Диалект кла (Кот-д’Ивуар), находящийся в окружении языка мау (относится к языкам манден), может сформироваться как четвёртый нормативный вариант.
Письменность со 2-й пол. 20 в. на основе лат. графики, тоны обозначаются значками в препозиции или постпозиции к слову (якуба) или диакритическими знаками (гио).
Автор статьи: В. Ф. Выдрин