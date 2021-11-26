ВАН ГОВЭЙ
ВАН ГОВЭЙ - китайский историк, филолог и театровед.
Профессор Пекинского университета (с 1925 года).
Занимался изучением найденных в 1899 году иньских «гадательных надписей».
Опубликовал ряд работ об изучении древне-китайских надписей на бронзе и на костях, по истории Китая в древности и в Средневековье и ряд источниковедческих трудов. Являлся одним из лучших знатоков древне-китайской эпиграфики.
Занимался историей монголов и их взаимоотношений с Китаем. Реконструировал текст древней хроники «Чжу шу цзи нянь».
Внёс также значительный вклад в изучение китайской классической драмы. Его работа «История сунской и юаньской драмы» (1915 год) представляет собой первое в мировой науке систематическое исследование ранних периодов развития классического китайского театра.
Убеждённый монархист, Ван Говэй покончил с собой (утопился), когда в Пекин вошла республиканская армия Гоминьдана.