ТОВАРИЩЕСТВО БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ

Товáрищество белорýсской шкóлы (ТБШ) — культурно-просветительская организация, существовавшая в 1921–1936 на территории Виленского края и Зап. Белоруссии, входящих в состав польского государства. Была основана в Радошковичах Б. Тарашкевичем, затем объединилась с Белорусским школьным советом в Вильно. ТБШ основывало и содержало белорусские народные школы и дома, курсы, учительские семинарии, читальни-библиотеки, средние и высшие учебные заведения, где велось преподавание на белорусском языке, издавало журналы, учебники и другую литературу. Средства на деятельность ТБШ формировались путем ежемесячных членских взносов, добровольных пожертвований, доходов с концертов и продажи литературы. Членами ТБШ могли быть физические лица, задействованные в школах и школьных советах. Руководящим органом была Центральная Школьная Рада, которую избирали на собрании. Существовало 12 окружных управлений. ТБШ формально не касалось политики, но на деле активно выступало против полонизации и социального гнета. 2 декабря 1936 деятельность ТБШ была запрещена.

Лит .: Константинов Н. А. Школа и просвещение в западных областях Украины и Белоруссии под гнетом панской Польши // Научно-исследовательский институт школ. Ученые записки. № 3. М., 1940. С. 17–44; Тодорович С. И. Борьба трудящихся Западной Белоруссии за школу на родном языке // Исследования по общественным и гуманитарным наукам. Гродно, 1978. С. 255–261. Д. К. Баканов.