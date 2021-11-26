ПРУСТ МАРСЕЛЬ

ПРУСТ МАРСЕЛЬ - французский писатель .

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. На­чал пи­сать сти­хи и но­вел­лы во вре­мя учё­бы в ли­цее Кон­дор­се (1882-1889 годы). В 1890-х годах учил­ся на юри­дическом от­де­ле­нии Сор­бон­ны, где по­се­щал лек­ции А. Берг­со­на . В 1890-е годы пуб­ли­ко­вал ста­тьи о куль­тур­ной жиз­ни в пе­рио­ди­ке; в это же вре­мя на­чал со­чи­нять ро­ман о па­риж­ском об­ще­ст­ве (не за­вер­шён, издан в 1952 году под названием «Жан Сан­тёй», «Jean Santeuil»). Пер­вая кни­га - «Уте­хи и дни» («Les plai­sirs et les jours», 1896 год, с пре­дисловием А. Фран­са, русский перевод 1927 года), вклю­чив­шая сти­хо­тво­ре­ния в про­зе, литературные порт­ре­ты и но­вел­лы. С 1900 года пуб­ли­ко­вал пас­ти­ши, па­ро­ди­рую­щие стиль О. де Баль­за­ка , Г. Фло­бе­ра, Ш.О. Сент-Бё­ва, А. де Ре­нье, брать­ев Гон­кур и других (изданы в книге «Пас­ти­ши и сме­си», «Pastiches et méla­n­ges», 1919 год); пе­ре­во­дил и ком­мен­ти­ро­вал эс­те­тические трак­та­ты Дж. Рёс­ки­на, пи­сал литературно-кри­тические ста­тьи (о Баль­за­ке, Фло­бе­ре и других), а так­же эс­се, в ко­то­рых вы­сту­пал про­тив Сент-Бё­ва и его био­гра­фи­че­ско­го ме­то­да (издан в 1954 году под названием «Про­тив Сент-Бё­ва», «Contre Sainte-Beuve»). С 1906 года вёл уе­ди­нён­ный об­раз жиз­ни.

Главное про­из­ве­де­ние Пруста - ро­ман­ный цикл из 7 час­тей «В по­ис­ках ут­ра­чен­но­го вре­ме­ни» («À la recherche du temps perdu»; пер­во­на­чаль­ное название - «Пе­ре­бои серд­ца», «Les intermittences du cœur»): «В сто­ро­ну Сва­на» («Du côté de chez Swann», 1913 год), «Под се­нью де­ву­шек в цве­ту» («A l’ombre des jeunes filles en fleur», 1919 год; Гон­ку­ров­ская премия, 1919 год), «У Гер­ман­тов» («Le côté de Guerman­tes», vol. 1-2, 1920-1921 годы), «Со­дом и Го­морра» («Sodome et Gomorrhe», vol. 1-2, 1921-1922 годы), «Плен­ни­ца» («La prison­ni ̀ere», 1923 год), «Бег­лян­ка» («La fugitive», 1925 год), «Об­ре­тён­ное вре­мя» («Le temps ret­rouvé», 1927 год). В ро­ма­нах рас­сказ­чик уси­лия­ми «не­про­из­воль­ной» па­мя­ти, ана­ли­зи­руя и опи­сы­вая свой ду­шев­ный опыт, вы­зы­вае­мый слу­чай­ны­ми ас­со­циа­ция­ми, вос­соз­да­ёт дав­но за­бы­тые об­ра­зы лю­дей и ве­щей. Цикл пред­став­ля­ет со­бой аб­со­лют­но но­вый тип субъ­ек­тив­но­го по­ве­ст­во­ва­ния, це­ло­ст­ность ко­то­ро­го, по­доб­но му­зы­ке вы­со­ко це­ни­мо­го пи­са­те­лем Р. Ваг­не­ра , зи­ж­дет­ся на лейт­мо­ти­вах-ре­ми­нис­цен­ци­ях, на за­вя­зы­ва­нии ме­та­фо­рических и ме­то­ни­че­ских свя­зей.

Про­из­ве­де­ние Пруста, со­че­таю­щее чер­ты пси­хо­ло­гического ро­ма­на, эпо­пеи, ме­муа­ров, ав­то­био­гра­фии и других жанров, в ко­то­ром сплав­ле­ны влия­ние ра­цио­на­лиз­ма XVII века и фи­ло­со­фии ин­туи­ти­виз­ма, тра­ди­ции реа­лиз­ма и ро­ман­тиз­ма , сим­во­лиз­ма и им­прес­сио­низ­ма, в ко­то­ром пси­хо­ло­гические на­блю­де­ния со­сед­ст­ву­ют с фи­лософскими рас­су­ж­де­ния­ми, опи­са­ния при­ро­ды и про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва - с бы­то­вы­ми и са­ти­рическими за­ри­сов­ка­ми, во мно­гом пред­вос­хи­ти­ло ху­дожественные экс­пе­ри­мен­ты XX века.

Про­за Пруста бы­ла не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­на: филь­мы «Лю­бовь Сва­на» (1984 год, режиссер Ф. Шлён­дорф), «Об­ре­тён­ное вре­мя» (1999 год), «В по­ис­ках ут­ра­чен­но­го вре­ме­ни» (2010 год) и другие; в 1974 году Р. Пе­ти по­ста­вил ба­лет «Пруст, или Пе­ре­бои серд­ца».

На русский язык про­из­ве­де­ния Пруста пе­ре­во­дят­ся с 1924 года.

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