ПРИСТЛИ ДЖОН БОЙНТОН

ПРИСТЛИ ДЖОН БОЙНТОН - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля. Окон­чил кол­ледж Три­ни­ти-холл Кем­бридж­ско­го университета (1921 год).

Пе­ча­тал­ся с 1921 года. Пер­вый ро­ман «Адам в лун­ном све­те» («Adam in moonshine», 1927 год) - фарс, ри­сую­щий не­удач­ную по­пыт­ку воз­вра­ще­ния Стю­ар­тов на англ. пре­стол. Ус­пех сни­скал вы­дер­жан­ный в тра­ди­ци­ях ран­не­го Ч. Дик­кен­са ро­ман «До­б­рые то­ва­ри­щи» («The good compa­nions», 1929 год; русский перевод 2011 года), с мяг­ким юмо­ром изо­бра­жав­ший при­клю­че­ния бро­дя­чей труп­пы ак­тё­ров мю­зик-хол­ла. Ши­ро­кое при­зна­ние при­шло с вы­хо­дом ро­ма­на «Ули­ца Ан­ге­ла» («Angel pavement», 1930 год; русский перевод 1960 года) о по­все­днев­ной жиз­ни слу­жа­щих лон­дон­ской кон­то­ры, стоя­щей на по­ро­ге ра­зо­ре­ния. Мо­ти­вы социальной не­за­щи­щён­но­сти про­стых лю­дей - в цен­тре са­ти­рических ро­ма­нов «Ге­рой-чу­до­тво­рец» («The wonder hero», 1933 год; русский перевод 1960 года) и «Они бро­дят по го­ро­ду» («They walk in the city», 1936 год; русский перевод 1938 года); про­слав­ле­ни­ем английского ха­рак­те­ра и ис­кон­ных национальных тра­ди­ций стал ро­ман «Пусть лю­ди по­ют» («Let the people sing», 1939 год); ге­ро­из­му ря­до­вых анг­ли­чан во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны по­свя­ще­ны ро­ма­ны «За­тем­не­ние в Грэт­ли» («Black-out in Gretley», 1942 год; русский перевод 1943 года) и «Днев­ной свет в суб­бо­ту» («Daylight on Saturday», 1943 год; русский перевод 1944 года).

Ав­тор мно­го­численных со­ци­аль­но-бы­то­вых, пси­хо­ло­гических и кри­ми­наль­ных пьес, от­ли­чаю­щих­ся сме­ще­ни­ем вре­менн ́ых пла­нов и на­ли­чи­ем аль­тер­на­тив­ных сю­жет­ных хо­дов: «Я уже был здесь рань­ше» («I have been here before», 1931 год; поставлена в 1937 году), «Опас­ный по­во­рот» («Dangerous corner», 1932 год; русский перевод 1939 года; эк­ра­ни­за­ция 1972 года, режиссер В.П. Ба­сов), «Вре­мя и се­мья Кон­вей» («Time and the Conways», 1937 год; эк­ра­ни­за­ция 1984 года, режиссер Ба­сов), «Ин­спек­тор при­шёл» («An inspector calls», 1947 год; эк­ра­ни­за­ция под названием «Ин­спек­тор Гулл» в 1979 году, режиссер А.А. Прош­кин) и другие. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: по­весть-прит­ча «31 ию­ня» («The thirty-first of June», 1961 год; эк­ра­ни­за­ция 1978 года, режиссер Л.А. Кви­ни­хид­зе); ро­ма­ны в рус­ле на­учной фан­та­сти­ки и фэн­те­зи; литературно-кри­тические эс­се.

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