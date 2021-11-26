ПРИЧАРД КАТАРИНА СУСАННА

ПРИЧАРД КАТАРИНА СУСАННА - австралийская писательница, общественный деятель.

Ро­ди­лась в се­мье жур­на­ли­ста, дет­ст­во про­ве­ла на ост­ро­вах Тас­ма­нии. Обу­ча­лась в Юж­но-Мель­бурн­ском жен­ском кол­лед­же; ра­бо­та­ла жур­на­ли­стом в Мель­бур­не и Сид­нее, за­тем в Лон­до­не.

В 1916 году вер­ну­лась в Ав­ст­ра­лию ; в 1920 году всту­пи­ла в Ком­му­ни­стическую пар­тию. В 1933 году по­се­ти­ла СССР; ре­зуль­та­том по­езд­ки ста­ла кни­га очер­ков «Под­лин­ная Рос­сия» («The real Russia», 1935 год), где Причард с во­оду­шев­ле­ни­ем опи­са­ла советский ук­лад жиз­ни.

Как пи­са­тель­ни­ца ис­пы­та­ла зна­чительное влия­ние русской и советской литературы. Про­из­ве­де­ния Причард, на­пи­сан­ные жи­вым раз­го­вор­ным язы­ком и вос­соз­даю­щие ши­ро­кую па­но­ра­му жиз­ни Ав­ст­ра­лии конца XIX - середину XX веков, вы­дер­жа­ны в тра­ди­ци­ях реа­лиз­ма; их от­ли­ча­ет по­вы­шен­ный ин­те­рес к со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке, не­скры­вае­мая ан­га­жи­ро­ван­ность, пуб­ли­ци­стич­ность, ме­ло­дра­ма­тизм; её ге­рои - «пер­во­про­ход­цы» Ав­ст­ра­лии, ле­со­ру­бы, гор­ня­ки, ту­зем­цы, бро­дя­чие ар­ти­сты: ро­ма­ны «Пио­не­ры» («The pioneers», 1915 год, эк­ра­ни­за­ция 1926 года), «По­гон­щик во­лов» («Working bullocks», 1926 год; русский перевод 1965 года), «Чёр­ный опал» («Black Opal», 1921 год), «Ку­нар­ду» («Coonardoo», 1929 год; русский перевод 1959 года), «Цирк Хэкс­би» («Hax­by’s сircus», 1930 год; русский перевод 1985 года); за­рож­де­нию ра­бо­че­го дви­же­ния в Зап. Ав­ст­ра­лии по­свя­ще­на три­ло­гия: «Де­вя­но­стые го­ды» («The roaring nineties», 1946 год), «Зо­ло­тые ми­ли» («Golden miles», 1948), «Кры­ла­тые се­ме­на» («Winged seeds», 1950 год; русский перевод 1949-1953 года). Сре­ди других со­чи­не­ний: сти­хо­тво­ре­ния, но­вел­лы , пье­сы; литературно-кри­тические ста­тьи, ме­муа­ры.

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