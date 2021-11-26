ПРИЧАРД КАТАРИНА СУСАННА
ПРИЧАРД КАТАРИНА СУСАННА - австралийская писательница, общественный деятель.
Родилась в семье журналиста, детство провела на островах Тасмании. Обучалась в Южно-Мельбурнском женском колледже; работала журналистом в Мельбурне и Сиднее, затем в Лондоне.
В 1916 году вернулась в Австралию; в 1920 году вступила в Коммунистическую партию. В 1933 году посетила СССР; результатом поездки стала книга очерков «Подлинная Россия» («The real Russia», 1935 год), где Причард с воодушевлением описала советский уклад жизни.
Как писательница испытала значительное влияние русской и советской литературы. Произведения Причард, написанные живым разговорным языком и воссоздающие широкую панораму жизни Австралии конца XIX - середину XX веков, выдержаны в традициях реализма; их отличает повышенный интерес к социальной проблематике, нескрываемая ангажированность, публицистичность, мелодраматизм; её герои - «первопроходцы» Австралии, лесорубы, горняки, туземцы, бродячие артисты: романы «Пионеры» («The pioneers», 1915 год, экранизация 1926 года), «Погонщик волов» («Working bullocks», 1926 год; русский перевод 1965 года), «Чёрный опал» («Black Opal», 1921 год), «Кунарду» («Coonardoo», 1929 год; русский перевод 1959 года), «Цирк Хэксби» («Haxby’s сircus», 1930 год; русский перевод 1985 года); зарождению рабочего движения в Зап. Австралии посвящена трилогия: «Девяностые годы» («The roaring nineties», 1946 год), «Золотые мили» («Golden miles», 1948), «Крылатые семена» («Winged seeds», 1950 год; русский перевод 1949-1953 года). Среди других сочинений: стихотворения, новеллы, пьесы; литературно-критические статьи, мемуары.