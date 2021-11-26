ПЛЭТУН-ПЛАН

ПЛЭТУН-ПЛАН - (От английского platoon - взвод, от­ряд), сис­те­ма ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­но­го обу­че­ния.

Раз­ра­бо­та­на в 1918 году У. Вир­том, ру­ко­во­ди­те­лем школ города Гэ­ри ( США ), с це­лью бо­лее ра­цио­наль­но­го рас­пре­де­ле­ния вре­ме­ни ме­ж­ду за­ня­тия­ми, тру­дом и иг­ра­ми. От­сю­да название школ, ра­бо­тав­ших по плэтун-плану, - «шко­лы для за­ня­тий тру­дом, уче­ни­ем и иг­ра­ми». При ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты по плэтун-плану уча­щие­ся не име­ли по­сто­ян­ных класс­ных по­ме­ще­ний, а объ­е­ди­ня­лись в «бро­дя­чие клас­сы». В пер­вую по­ло­ви­ну дня с уча­щи­ми­ся пер­во­го по­то­ка (от­ря­да) про­во­ди­лись за­ня­тия по учеб­ным дис­ци­п­ли­нам в клас­сах, а уча­щие­ся вто­ро­го по­то­ка в это вре­мя ра­бо­та­ли в учеб­ных ла­бо­ра­то­ри­ях, мас­тер­ских, биб­лио­те­ке, за­ни­ма­лись в спорт­за­ле и так далее. За­тем уча­щие­ся ме­ня­лись ви­да­ми за­ня­тий и учеб­ны­ми по­ме­ще­ния­ми. При­ме­не­ние плэтун-плана да­ва­ло воз­мож­ность мак­си­маль­но ис­поль­зо­вать школь­ные по­ме­ще­ния и уве­ли­чи­вать кон­тин­гент уча­щих­ся. В 1920-х годах по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в круп­ных промышленных цен­трах США.

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