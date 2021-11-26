ПИЦЦЕТТИ ИЛЬДЕБРАНДО
ПИЦЦЕТТИ ИЛЬДЕБРАНДО - итальянский композитор, дирижёр, музыковед, музыкальный критик и педагог, член Итальянской академии (1939 год).
В 1895-1901 годах учился в Пармской консерватории у Т. Риги (гармония, контрапункт) и Дж. Тебальдини (композиция), в 1901-1905 годах - там же читал курс истории музыки. С 1901 года выступал как дирижёр в Парме. С 1907 года - профессор Пармской консерватории (композиция); с 1908 года - профессор (гармония, контрапункт), в 1917-1924 годах директор Музыкального института во Флоренции. В 1924-1935 годах - директор Миланской консерватории, с 1936 года руководил кафедрой композиции, в 1947-1952 годах также президент Национальной академии «Санта-Чечилия» в Риме. В 1929 году гастролировал в Северной Америке как автор и дирижёр собственных опер. В 1914 году во Флоренции основал музыкальный журнал «Dissonanza», в 1932-1947 годах сотрудничал в журналом «La rassegna musicale». В книге «Современные музыканты» (1914 год) выступил с критикой веризма и опер Дж. Пуччини. Пропагандировал итальянскую музыкальную классику в научных статьях и комментариях к публикациям произведений В. Беллини, скрипичных сонат Ф.М. Верачини, мадригалов Джезуальдо.
Оперы Пиццетти (главным образом на античные и библейские сюжеты) во многом связаны с тенденциями неоклассицизма. В содружестве с Г. Д’Аннунцио создал оперу «Федра» (1915 год, Милан), в дальнейшем писал оперы на собственное либретто: «Дебора и Иаиль» (1922 год), «Фра Герардо» (1928 год; обе - Милан), «Чужеземец» (1930 год, Рим), «Золото» (1947 год), «Калиостро» (1953 год; обе - Милан), «Дочь Иорио» (по «пасторальной трагедии» Д’Аннунцио, 1954 год, Неаполь), «Убийство в соборе» (по Т.С. Элиоту, 1958 год), «Клитемнестра» (1965 год; обе - Милан). Одно из наиболее значительных сценических сочинений - «Священное представление об Аврааме и Исааке» (либретто О. Кастеллино, 1937 год, Перуджа). В произведениях Пиццетти строгость и возвышенность доромантических стилей и старинных жанров и форм сочетаются с приёмами оперной драматургии XX века Среди других сочинений: Месса-реквием для хора а капелла (1922 год), «Эдип в Колоне» для хора и оркестра (1936 год), «Эпиталамы» для солистов, хора и оркестра (на тексты Катулла, 1939 год); симфонии (1914, 1940 годы); Поэма для скрипки с оркестром (1914 год); концерты для фортепиано (1933 год), виолончели (1934 год), скрипки (1944 год), арфы (1960 год) с оркестром.
Сочинения:
La musica dei Greci. Roma, 1914;
Intermezzi critici. Firenze, [1921];
N. Paganini. Torino, 1940; Musica e dramma. [Roma], 1945;
La musica italiana dell’Ottocento. Torino, 1947.