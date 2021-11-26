ПАСКЕН ЖЮЛЬ

ПАСКЕН ЖЮЛЬ - французский живописец.

Обу­чал­ся в ху­дожественной шко­ле в Мюн­хе­не (1903) у М. Хей­ма­на. На­чи­нал творческую дея­тель­ность (с 1904) как ил­лю­ст­ра­тор мюн­хен­ско­го са­ти­рического журнала «Simplicissimus» (его ри­сун­ки пуб­ли­ко­ва­лись до 1913 года); ран­няя гра­фи­ка, от­ме­чен­ная гро­те­ском, близ­ка немецкому юген­д­сти­лю и сви­де­тель­ст­ву­ет о влия­нии А. де Ту­луз -Лот­ре­ка. В 1905 году сме­нил фа­ми­лию, что­бы обо­зна­чить ре­ши­тель­ный раз­рыв с семь­ёй, не одоб­ряв­шей его за­ня­тий искусством. В конце 1905 года пе­ре­се­лил­ся в Па­риж, где вско­ре во­шёл в круг мас­те­ров па­риж­ской шко­лы. Ап­ро­би­ро­вав сти­ли­сти­ку П. Се­зан­на, мас­те­ров фо­виз­ма, Паскен в жен­ских порт­ре­тах, фи­гу­рах об­на­жён­ных вы­ра­бо­тал собственную жи­во­пис­ную ма­не­ру, от­ли­чаю­щую­ся тон­ки­ми пе­ре­ли­ва­ми свет­лых от­тен­ков (порт­рет Эр­мин Да­вид, 1908 год, Му­зей жи­во­пи­си и скульп­ту­ры, Гре­нобль, и другие). В на­ча­ле 1-й ми­ро­вой вой­ны пе­ре­ехал в Лон­дон, за­тем в Нью-Йорк (воз­вра­щал­ся ту­да в 1927 году и 1928 году), со­вер­шал по­езд­ки по юго-восточным шта­там США и на Ку­бу. В 1915-1916 годы ра­бо­тал в сти­ли­сти­ке ку­биз­ма («Жен­щи­на в пей­за­же», 1916 год, ча­ст­ное со­бра­ние, Ос­ло). По­лу­чив американское гра­ж­дан­ст­во (1920), в том же го­ду вер­нул­ся в Па­риж. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ту­ни­су (1921, 1926), Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии (1929). В ар­ти­стических кру­гах при­об­рёл из­вест­ность бо­гем­ным об­ра­зом жиз­ни и ог­ром­ны­ми тра­та­ми. По­кон­чил с со­бой в день от­кры­тия сво­ей боль­шой вы­став­ки. Паскен соз­дал несколько боль­ших по­ло­тен на биб­лей­ские те­мы, но с наи­боль­шей пол­но­той его та­лант рас­крыл­ся в ка­мер­ных сю­же­тах (изо­бра­же­ния цве­тов, сце­ны в ка­фе, порт­ре­ты и другие). Ак­ва­ре­ли и не­боль­шие кар­ти­ны Паскена от­ли­ча­ют бо­гат­ст­во ко­ло­ри­стической гам­мы, раз­ра­бо­тан­ной в уз­ких пре­де­лах сбли­жен­ных то­нов, тон­кая пе­ре­да­ча объ­ё­мов и эф­фек­тов ос­ве­ще­ния («Меч­та­тель­ни­ца», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Нан­си; «Обед», 1923 год, Му­зей современного искусства, Льеж; «Две спя­щие жен­щи­ны», 1927 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Ма­но­ли­та», 1929 год, Му­ни­ци­паль­ный му­зей современного искусства, Па­риж).