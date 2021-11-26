ПАРРИ ПЭРРИ МИЛМАН
ПАРРИ ПЭРРИ МИЛМАН - американский литературовед, этнограф.
По окончании отделения классической филологии Калифорнийского университета (1924) продолжил обучение в Сорбонне (1925-1928), где учился, в частности, у А. Мейе. В 1928 году защитил диссертацию, посвящённую структурным особенностям эпоса Гомера. В 1928-1929 годы преподавал в Университете Дрейка в Де-Мойне, в 1929-1935 годы - в Гарвардском университете. В 1933-1935 годы дважды ездил в Югославию собирать фольклорный материал, составивший впоследствии основу его обширной коллекции в Гарвардском университете.
Важнейшая научная заслуга Парри - новый подход к изучению гомеровских поэм как формы устного эпического творчества, а также выявление в них ряда устойчивых поэтических формул, что позднее нашло подтверждение при исследовании южно-славянского устного эпоса. Доказал, что импровизационный характер творчества певца-сказителя во многом обусловлен формульной спецификой эпоса - регулярным повторением устойчивых словосочетаний в одних и тех же метрических позициях. Открытия Парри легли в основу расширенной и доработанной его учеником А.Б. Лордом так называемой теории Парри - Лорда, оказавшей большое влияние на различные области гуманитарных исследований. Трагически погиб.
Сочинения:
L’épithète traditionnelle dans Homère. P., 1928;
The making of Homeric verse: the collected papers. Oxf., 1987.