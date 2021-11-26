ПАРРИ ПЭРРИ МИЛМАН

ПАРРИ ПЭРРИ МИЛМАН - американский литературовед, этнограф.

По окон­ча­нии от­де­ле­ния клас­сической фи­лоло­гии Ка­ли­фор­ний­ско­го университета (1924) про­дол­жил обу­че­ние в Сор­бон­не (1925-1928), где учил­ся, в ча­ст­но­сти, у А. Мейе. В 1928 году за­щи­тил дис­сер­та­цию, по­свя­щён­ную струк­тур­ным осо­бен­но­стям эпо­са Го­ме­ра . В 1928-1929 годы пре­по­да­вал в Университете Дрей­ка в Де-Мой­не, в 1929-1935 годы - в Гар­вард­ском университете. В 1933-1935 годы два­ж­ды ез­дил в Юго­сла­вию со­би­рать фольк­лор­ный ма­те­ри­ал, со­ста­вив­ший впо­след­ст­вии ос­но­ву его об­шир­ной кол­лек­ции в Гар­вард­ском университете.

Важ­ней­шая на­учная за­слу­га Парри - но­вый под­ход к изу­че­нию го­ме­ров­ских по­эм как фор­мы уст­но­го эпического твор­че­ст­ва, а так­же вы­яв­ле­ние в них ря­да ус­той­чи­вых по­этических фор­мул, что позд­нее на­шло под­твер­жде­ние при ис­сле­до­ва­нии южно-славянского уст­но­го эпо­са. До­ка­зал, что им­про­ви­за­ци­он­ный ха­рак­тер твор­че­ст­ва пев­ца-ска­зи­те­ля во мно­гом обу­слов­лен фор­муль­ной спе­ци­фи­кой эпо­са - ре­гу­ляр­ным по­вто­ре­ни­ем ус­той­чи­вых сло­во­со­че­та­ний в од­них и тех же мет­рических по­зи­ци­ях. От­кры­тия Парри лег­ли в ос­но­ву рас­ши­рен­ной и до­ра­бо­тан­ной его уче­ни­ком А.Б. Лор­дом так называемой тео­рии Пар­ри - Лор­да, ока­зав­шей боль­шое влия­ние на различные об­лас­ти гу­ма­ни­тар­ных ис­сле­до­ва­ний. Тра­ги­че­ски по­гиб.

Сочинения:

L’épithète traditionnelle dans Homère. P., 1928;

The making of Homeric verse: the collected papers. Oxf., 1987.