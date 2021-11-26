О’ФЛАЭРТИ ЛАЙАМ

О’ФЛА́ЭРТИ ЛА́ЙАМ - ирландский писатель.

Родился в бедной крестьянской семье. В 1914 году поступил в Дублинский университет, но вскоре записался в Ирландский гвардейский пехотный полк и в 1915 году добровольцем ушёл на фронт. В сентябре 1917 года тяжело ранен, в 1918 году уволен в запас. В 1918-1921 годах жил в США, Канаде, Южной Америке и на Ближнем Востоке; был шахтёром, чернорабочим, матросом на торговых судах, официантом и другими, тогда же увлёкся идеями социализма. В 1921 году вернулся в Ирландию , где в 1922 году принял участие в революционном восстании в Дублине, после подавления которого перебрался в Лондон. В середине 1920-х годов вернулся в Дублин .

Литературную известность О’Флаэрти принёс его первый, социально-психологический роман «Жена соседа» («Thy neighbour’s wife», 1923, русский перевод 1929). Автор романов: «Чёрная душа» («The black soul», 1924) - о попытках ирландского солдата забыть ужасы войны; «Осведомитель» («The informer», 1925, русский перевод 1927, экранизирован в 1929 и 1935 годах) - история трагической гибели доведённого до отчаяния революционера, предавшего из соображений личной выгоды друга, и другие. Влиянием Ф.М. Достоевского отмечены психологические романы «Мистер Гильхули» («Mr. Gilhooley», 1926, русский перевод 1927), «Убийца» («The assassin», 1928) и «Пуританин» («The puritan», 1931). В социально-политическом романе «Мученик» («The martyr», 1933), воспроизводящем картины острой политической борьбы в Ирландии после окончания гражданской войны, изобразил революционеров-республиканцев как оторванных от жизни религиозных фанатиков и идеалистов. Наибольшая художественная убедительность отличает романы «Голод» («Famine», 1937) - о Великом голоде 1845-1849 годов, «Земля» («Land», 1946) - о восстании крестьян в период Национальной земельной лиги 1879-1882 годов, а также «Мятеж» («Insurrection», 1950) - об Ирландском восстании 1916 года.

Среди других произведений: сборники рассказов «Весенний сев» («Spring sowing», 1924, русский перевод 1929), «Палатка» («The tent», 1926, русский перевод 1928), «Горная таверна и другие истории» («The mountain tavern and other stories», 1929, русский перевод 1931), «Чудесный гусь и две другие истории» («The fairy goose and two other stories», 1927), «Два прекрасных зверя и другие истории» («Two lovely beasts and other stories», 1948); автобиографические книги «Два года» («Two years», 1930) и «Скажи всю правду!» («Shame the devil», 1934); этнографический очерк об Ирландии «Туристический путеводитель по Ирландии» («A tourist’s guide to Ireland», 1929).