НИМА ЮШИДЖ
НИМА ЮШИДЖ (псевдоним; настоящее имя - Али Эсфендяри) - персидский поэт, литературный критик.
Детство провёл среди кочевников. После переезда в Тегеран (около 1908 года) учился в медресе, окончил французскю школу Сен-Луи (ок. 1917 году). Испытал влияние П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме. В 1931-1933 годы работал учителем; в 1938-1941 годы - в журнале «Мусики» («Музыка»).
Дебютировал поэмой «Поэма о поблёкшем» («Кессейе рангпариде», 1921 год), навеянной творчеством Джалала ад-Дина Руми. Известность принесла романтическая поэма о первой любви «Сказка» («Афсане», 1-я редакция - 1921 год; 2-я редакция - 1950 год). К раннему периоду творчества относится также поэма «Семья солдата» («Ханевадейе сарбаз», 1925 год) о жизни крестьянской семьи в период Первой мировой войны.
Ю. Нима ввёл «свободный» аруд, в котором нормы классического стихосложения применялись более произвольно, что способствовало ритмико-интонационному разнообразию, а также разработал новую систему изобразительных средств («бафте тазе», букв. - «новое плетение»). Первым воплощением новых принципов стало стих. «Феникс» («Гогнус», 1936 год), оказавшее заметное влияние на поэтов-новаторов вторйо половины XX века (С. Кесраи, Н. Надерпур и др.). Наиболее значительные лирические стихотворения Ю. Нима относятся к началу 1940-х годов: «Льётся лунный свет…» («Митаравад махтаб…»), «Птица печали» («Морге гам»), «О, люди!» («Эй, адамха!»). Манифестом «новой поэзии» («ше’ре ноу») стала статья Ю. Нима «Два письма» («До наме», 1946 год), в которой он теоретически обосновал реформу стиха, сформулировав цели и задачи современной поэзии. Автор сборника литературно-критических статей «Цена чувств» («Арзеше эхсасат», 1956 год). Последнее крупное произведение - филосовская поэма «Манели» (1957 год) на сюжет народной японской сказки о рыбаке и его возлюбленной - русалке. Творчество Ю. Нима совмещает в себе черты романтической и реалистической эстетики, а также элементы различных модернистских стратегий (экзистенциализма, сюрреализма и др.).
Сочинения:
Мои стихи. Тегеран, 1966 (на перс. яз.).